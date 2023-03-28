Жизнь за городом: выбираем дачу под Иркутском

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Загородное жилье сегодня в тренде. Пандемия изменила нашу жизнь, и многие рванули на дачи. Потом вернулись, осмотрелись — и поехали обратно. Словом, если вам нужен дом за городом — почему бы и нет? Вместе с экспертами рынка и сервиса Домклик выяснили, к каким районам в окрестностях Иркутска стоит присмотреться и какова цена вопроса.

В каком направлении смотреть?

- Предложений на рынке загородной недвижимости Иркутска сейчас много, - рассказывает риелтор Игорь Степанов. - Причем абсолютно на разный бюджет. Есть, например, варианты за 300 – 500 тысяч: небольшой участок, часто обработанный, с насаждениями, и рядом вагончик. Как вариант — старый дом или недостроенный. Такие тоже вполне успешно продаются, но придется приложить очень много усилий, да и средств, чтобы их обустроить. Есть неплохие фазенды ценой в 1,5 миллиона рублей — но достаточно далеко от города. Поэтому основной совет — взвесьте свои силы, потянете ли вы это. Может, лучше взять кредит, но купить пусть и небольшой, но хороший домик с хорошей доступностью? Рассчитывать, что вам продадут отличный вариант рядом с городом за бесценок, не стоит — земля дорогая. Сразу определитесь и с направлением, продумайте, как вы будете добираться.

А выбор, в самом деле, есть. Запредельные цены — только по Байкальскому тракту, но так было всегда. В этом направлении расположены не дачные участки, а престижные элитные поселки. И рассматривать их надо так же, как московскую Рублевку, — для богатых.

Ушаковское муниципальное образование. Источник: Домклик

Но и для людей с обычным бюджетом вариантов хватает. На одном только сервисе недвижимости Домклик от Сбера мы насчитали около 600 объявлений о продаже дач и домов в черте Иркутска и 11 тысяч — в пределах всей области. Как разобраться во всех этих предложениях, с чего начать их сортировку?

Первое, что делаем, — выбираем подходящие направления. Согласитесь, не вариант «пилить» через весь город, чтобы добраться из дома на Байкальской улице за Ново-Ленино, где рядом с поселком Вересовка есть дачный кооператив! Это больше 20 километров по городским пробкам. Поэтому — смотрим направления рядом со своим домом. Живете в Первомайском или Юбилейном — удобнее всего Мельничный тракт, в Иркутске-2 или Ново-Ленино — Московский или по железной дороге на запад, ближе к центру — Голоустненский, а жители Рабочего однозначно голосуют за Александровский тракт.

Удобно, что на Домклик нужный район поисков можно выбрать прямо на карте — и начинать просматривать объявления по маршруту. Понятно, что все понравившиеся варианты нужно будет посетить лично: дом посмотреть, коммуникации проверить, убедиться, ровный ли участок (или надо закладывать в бюджет средства на его выравнивание), узнать, что представляют собой местные дороги на практике. А заодно изучить, реально ли добраться без машины. Автомобиль, даже если он есть, может сломаться!

Безусловно, окажется, что чем ближе от города садоводство, чем лучше разработан участок, чем выше уровень благоустройства, качественнее дом и больше построек — тем дороже. Но, по крайней мере, станет понятен масштаб расходов на мечту.

Иркутск. СНТ Восток. Источник: Домклик

На что рассчитывать?

Теперь про цены. Самый дорогой, как мы уже сказали, — Байкальский тракт, тут продаются особнячки ценой дороже 20 миллионов рублей. А квадрат часто зашкаливает не только за 100, но и за 150 тысяч рублей. Конечно, если уютное гнездышко находится на берегу, у воды, а особняк издали напоминает скромный замок. Дачи на левой стороне тракта менее престижны и стоят все же дешевле, если об особняках можно так отзываться. И, конечно, чем ближе к городу, тем дороже.

Впрочем, истинные дачники, те самые, классические, что ценят посадки картошки и моркови, рассматривают другие варианты. Средняя цена уже обжитой и комфортной загородной недвижимости «для народа» — около 4 миллионов рублей, это если брать в расчет добротный дом. Но можно выбрать и поскромнее, к тому же многое зависит от построек на участке.

Мельничный тракт. Вот он — точно «для дома, для сада». И тут много факторов — во-первых, рядом большой Свердловский округ, откуда удобно добираться. Во-вторых, это направление отличается высоким уровнем благоустройства — вплоть до пятого километра есть центральное водоснабжение, а это значит: построил дом, провел коммуникации — и живи зимой. Поскольку желающих поступить именно так — много, то и садоводства пользуются спросом (читай, цены растут). А заодно подтянулись и маршрутки — ходят по тракту каждые 15 – 20 минут.

Второе место по популярности занимает Александровский тракт. Здесь особенно хвалят микроклимат. Самые дорогие участки расположены до четвертого километра, где удобно жить круглый год. А если дальше — то там ставят летние домики. За 2 миллиона рублей уже можно купить плантацию побольше.

Третье место в рейтинге — у Качугского тракта. Там сложности со снабжением водой. Но именно в этом направлении расположены Урик, Куда и Хомутово — очень популярные деревни, где строятся многие горожане, потянувшиеся к земле.

Иркутский район, село Урик. Источник: Домклик

Особняком стоит Московский тракт. Он достаточно популярен среди «безлошадных» дачников. Пользуясь электричкой, можно добраться до своей фазенды, расположенной ближе к Олхе (на востоке) или к Вересовке (на запад от областного центра). А почему бы и нет? Железнодорожный транспорт достаточно недорог, удобен и надежен.

Перед тем, как ударить по рукам с продавцами выбранной вами дачи, обязательно проверьте документы на дом и земельный участок

- Это то, на что нужно обратить особое внимание, - советуют эксперты Домклик. - Тщательно изучите документы не только на постройку, но и на земельный участок под ней. Обратитесь к специалистам. Уточните, можно ли будет прописаться, если для вас это важно. Узнайте о назначении земли и видах разрешенного использования. С ними связаны права и обязанности владельца загородной недвижимости.

Подробнее о тонкостях выбора дач и домов за городом советуем прочитать в журнале Домклик.

Фото: Shutterstock

Мечта в ипотеку

Если вы еще не успели накопить на полноценный загородный дом, а брать «вагончик с кусочком земли» тоже не хочется, выручит ипотека. Сейчас есть немало программ, позволяющих взять кредит на покупку земли, дачи, собственного дома. А если хочется — то и на его строительство силами привлеченного подрядчика или собственными руками.

Если вы мечтаете именно о классической, добротной и уютной, даче — подойдет, к примеру, ипотека от Сбера по программе «Загородная недвижимость».

По этой программе можно:

1. купить участок

2. купить участок с дачей

3. построить дачу на своём участке

4. потратить кредит на покупку участка и дальнейшее строительство дачи

Ставки стартуют от 11,2%. Что поможет задержаться именно на этом, вполне комфортном уровне? Зарплатная карта Сбера (но это решаемо, даже если весь ваш офис получает свои трудовые доходы в другом банке) и полезные сервисы Домклик: собственно, выбор и покупка дома именно через эту площадку, а также электронная регистрация сделки.

Изучить, а главное просчитать все варианты ипотеки на жизнь за городом, можно онлайн с помощью специального калькулятора.

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