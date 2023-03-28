Звезды на паркете: в Иркутске прошел большой праздник баскетбола. Фото: Иркутская областная Федерация баскетбола.

Во Дворце спорта «Труд» 25 марта состоялся второй в истории «Матч всех звезд» IrkBasket Liga чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Иркутской области. Настоящий спортивный праздник для всех любителей баскетбола проводит Иркутская областная федерация баскетбола при поддержке Иркутской нефтяной компании. Спортсмены Иркутской области Республики Бурятия соревновались в дивизионах Womens, Promo, Prestige и Masters. Участие приняли и жители региона, которые внесли свой вклад в развитие областного баскетбола, они вошли в состав Сборной ИОФБ и сыграли матч дружбы с игроками дивизиона Prestige.

Фото: Иркутская областная Федерация баскетбола.

Для болельщиков на трибунах прошла лотерея с суперпризами, а лучшие игроки показали себя в конкурсе трехочковых и бросков сверху. Финальный товарищеский матч - игра между «Лапенко team» и «Грудинский team», названных в честь главных тренеров команд. Хотя матчи и дружеские, но азарт захватывал и борьба на площадке велась нешуточная. В результате со счетом 95:94 победу одержали спортсмены «Лапенко team».

Фото: Иркутская областная Федерация баскетбола.

Кстати, команды на «Матч всех звезд» подбирались, как и в прошлом году, с помощью болельщиков: 12 игроков были отобраны организаторами по результатам индивидуальной статистики за текущий сезон, оставшиеся 12 членов команд подбирались народным голосованием в «ВКонтакте». И если организаторы учитывали результативность игроков, средние показатели передач, подборов, процент реализации бросков и другие важные показатели, то подписчикам можно было основываться исключительно на личных симпатиях.

На фото справа Александр Дорошенко, представитель Иркутской нефтяной компании. Фото: Иркутская областная Федерация баскетбола.

- Мы второй раз поддерживаем проведение «Матча всех звезд», - пояснил Александр Дорошенко, представитель Иркутской нефтяной компании. - Организаторам удается сделать по-настоящему зрелищные и масштабные игры любительских команд. В нашей компании также есть сильные игроки, которые становились призерами областных турниров. ИНК уделяет большое внимание развитию баскетбола в Иркутской области и намерена дальше оказывать содействие Федерации.

Фото: Иркутская областная Федерация баскетбола.

Соревнования проводились во всех дивизионах: начинающие, мастера, женские команды и, конечно, матч дружбы, посвященный памяти людей, оставивших огромное наследие в баскетболе Иркутской области. Команда Иркутской областной Федерации баскетбола, в которую вошли организаторы мероприятия, руководители Федерации, представители судейского корпуса, а также почетные гости, сразилась со сборной Дивизиона Prestige. Кстати, эта игра закончилась в полном соответствии с названием, то есть со счетом 85:85.

Сергей Яковлев, Президент Иркутской областной федерации баскетбола. Фото: Иркутская областная Федерация баскетбола.

- Иркутская областная федерация баскетбола второй год подряд проводит «Матч всех звезд» IrkBasket Liga, где собраны лучшие игроки не только из Иркутской области, также к нам приехали гости из Республики Бурятия и Красноярска, рассказал Сергей Яковлев, президент Иркутской областной федерации баскетбола. - Мы рады, что такие мероприятия находят отклик у неравнодушных любителей спорта, трибуны наполнены болельщиками. Многие приходят целыми семьями. Атмосфера настоящего праздника! Планы Федерации остаются неизменными - это развитие как любительского, так и детского баскетбола 3 х 3.

Фото: Иркутская областная Федерация баскетбола.