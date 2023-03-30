Социальные выплаты будут индексироваться по-новому.

На очередной, 65-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области, депутаты обсудили и приняли несколько законопроектов, касающихся поддержки разных категорий граждан: сирот, медиков, участников СВО и всех тех, кто получает социальные выплаты. Кроме того, в первом чтении был принят закон, регулирующий продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Индексация выплат

В первом чтении приняты поправки в несколько областных законов, благодаря которым изменится порядок индексации социальных выплат.

В результате соцвыплаты будут индексироваться ежегодно с 1 апреля не менее чем на индекс роста потребительских цен за предыдущий год.

- Именно такой подход позволит не только сохранить, но и улучшить качество жизни людей, которые нуждаются в социальной поддержке, - отметила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Кроме того, на сессии было принято решение о создании рабочей группы по вопросам индексации размеров соцвыплат. В ее состав войдут депутаты областного парламента и представители регионального правительства.

Такие же изменения внесены в закон, касающийся социальных выплат для неработающих пенсионеров, имеющих звание заслуженного тренера, мастера спорта, работника физкультуры, имеющих титул чемпиона или призера Олимпийских игр. Соответствующие выплаты также будут индексироваться с 1 апреля в соотношении с ростом индекса потребительских цен.

Поддержка для сирот

На прошедшей сессии областного парламента также обсудили целый ряд законопроектов, касающихся детей-сирот.

Как пояснил заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Дмитрий Тютрин, изменения позволят индексировать размер социальных выплат с учетом индекса роста потребительских цен. Кроме того, устанавливается право на получение денежного пособия для выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа и образовательных организаций, а также для детей, которые потеряли в период обучения обоих или единственного родителя. Теперь будет проводиться перерасчет компенсации расходов на ремонт жилья, ежемесячную выплату учащимся на питание, покупку одежды и обуви, хозяйственного инвентаря, книг, предметов личной гигиены.

Аналогичный порядок будет применяться при индексации соцвыплат для студентов-очников, обучающихся по педагогическим специальностям в государственных учреждениях, и для отдельных категорий работников образования.

Кроме того, законом установлены новые категории детей-сирот, имеющих право на соцвыплату для покупки жилья. Как пояснил полномочный представитель губернатора в Законодательном Собрании Иркутской области Роман Буянов, право на соцвыплату получат супруги участников СВО, студенты вузов и самозанятые граждане. По данным минсоцразвития Иркутской области, этот вид соцподдержки смогут получить 135 студентов, 10 жен участников спецоперации и 1 самозанятый.

Жилье медикам

Депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект, позволяющий медработникам приватизировать служебное жилье.

Речь идет о специалистах, оказывающих первичную медико-санитарную или скорую, в том числе специализированную скорую помощь. Главное условие для приватизации служебной квартиры - стаж работы: в сельском населенном пункте или поселке городского типа - не менее 5 лет; в городе с населением до 100 тысяч человек - не менее 6 лет; в городе с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек - не менее 7 лет; в городе с численностью населения более 250 тысяч человек - не менее 10 лет. Учитываться будет стаж со дня вступления закона в силу.

Депутаты отметили, что при дальнейшей работе над этим законопроектом будет необходимо учесть наличие жилья для медработников, особенно в отдаленных районах региона.

- Вопрос по формированию служебного жилого фонда для медорганизаций на всей территории Иркутской области будет отрабатываться совместно с региональным правительством. Необходимо, чтобы эта работа была плановой и фонд служебного жилья постоянно пополнялся, - отметил заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Артем Лобков.

Кроме того, парламентарии рассмотрели изменения в Закон «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области». Речь в нем также идет об индексации социальных выплат относительно индекса роста потребительских цен.

Новые категории военных

Актуализирован областной Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих (бывших военнослужащих), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей»: в него добавлены участники СВО, которые были мобилизованы или проходят военную службу по контракту, а также имеющие статус военнослужащего пограничных органов ФСБ и получившие ранение или заболевание в зоне боевых действий. Еще одна мера поддержки для семей участников СВО - бесплатные детские путевки на отдых и оздоровление.

- Ранее уже принимались законы Иркутской области, предусматривающее меры поддержки военнослужащим, участвующим в СВО, однако были учтены не все категории. В частности, в настоящем законопроекте в список добавлены добровольные участники боевых действий и мобилизованные, - пояснила вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской Лариса Егорова.

Ограничение на энергетики

На прошедшей сессии сделан первый шаг в отношении ограничения продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующий проект закона принят в первом чтении.

Автором инициативы выступила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. Она рассказала парламентариям о ситуации с бесконтрольным употреблением детьми и подростками энергетиков, что может приносить вред здоровью. С ней согласился председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников:

- Врачи бьют тревогу из-за увлечения подростков энергетиками, - заметил Александр Ведерников. - Сегодня наша задача, в том числе в рамках законодательного регулирования, - уберечь детей от долгосрочных негативных последствий употребления тонизирующих напитков.

Кроме того, спикер областного парламента подчеркнул, что аналогичные законы уже приняты и действуют во многих регионах России.

Ограничение продажи энергетических напитков детям потребует принятия еще одного областного закона, предусматривающего административную ответственность за нарушение новых требований. Работа над законопроектом продолжится в рамках второго чтения.

Справка «КП»

Под безалкогольными тонизирующими напитками в проекте закона Иркутской области об ограничении продажи энергетиков несовершеннолетним понимаются безалкогольные напитки, в том числе энергетические, содержащие кофеин или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных экстрактов.