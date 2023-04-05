Кафе в «Доме Европы»: иностранцы любят блины с икрой, а наши предпочитают блюда из местной рыбы

Наталья Крылова является частью кафе уже 16 лет. Фото: Анна Суржанская

«Дом Европы» на пересечении улиц Декабрьских Событий и Фридриха Энгельса, известный также как Кружевной дом, дарит эстетическое наслаждение иркутянам и гостям города своей колоритной красотой, навевает дух старого Иркутска конца XIX - начала XX века. Уникальное декоративное оформление фасадов, кровля с башенками и резные деревянные столбы - ярчайший образец русского деревянного зодчества. А в самом сердце комплекса, по соседству с гостиницей, скромно располагается не менее колоритное кафе с настоящей русской кухней, всегда свежайшей и по-домашнему вкусной. Правит бал здесь Наталья Крылова, заведующая производством, шеф повар со стажем более 40 лет. Она точно знает, как по-царски накормить и иностранного гостя, и искушенного русского.

- Опыт у меня действительно обширный и, можно сказать, международный. В свое время отработала 20 лет в «Интуристе», уже с тех времен, кстати, поняла, что иностранные гости больше всего любят наши блины с красной икрой. В те времена готовили их очень много, а икры уходило десятки килограммов. Еще иностранцам нравятся наши сосиски, особенно после прогулок на свежем воздухе, а на завтрак сырники, - отмечает Наталья Павловна, - Также я работала в Байкал Бизнес Центре, да и по миру поездила. Готовила фуршеты и банкеты для многочисленных делегаций, обучалась и нарабатывала опыт в Америке и Франции. Участвовала в кулинарных фестивалях и конкурсах для гурманов по всему миру.

Примечательно, что вкусы иностранных гостей со временем не поменялись. Блины с икрой - хит в кафе и сейчас. А вот русские люди предпочитают блюда из местной рыбы: расколодку из муксуна, сагудай из омуля, а из горячего - сига под орешками. Всегда популярны соленья по-домашнему, огурчики и грибы. Еще один хит - горячая закуска «Тещин язык», говяжий язык, фаршированный каперсами. В общем, царская кухня по-домашнему.

Это блюда из основного меню, но работа в кафе строится индивидуально под гостя. То есть фуршетные и банкетные блюда всегда оговариваются и утверждаются индивидуально. Именно этот принцип делает кафе в «Доме Европы» любимым у постояльцев и выделяет среди других заведений города.

Почти из 20-летней истории кафе Наталья Крылова является его частью 16. И все эти годы неукоснительно придерживается своих основных принципов, готовить только из свежих продуктов и находить индивидуальный подход к каждому гостю.

- Я категорически не признаю залежавшиеся и перемороженные продукты. Для меня как для профессионала это табу. Заготавливаю минимум полуфабрикатов, чтобы не тратить время на готовку «из-под ножа», пельмени и котлеты по-киевски, например. Ну и, конечно, под каждое банкетное или фуршетное меню всегда закупаю и заказываю самые свежие продукты.

Основным направлением деятельности кафе всегда было сопровождение всевозможных мероприятий гостиничного комплекса «Дом Европы» - семинаров, конференций, фуршетов. Гости - правительственные делегации, чиновники разного ранга, приезжие из городов-побратимов и не только. Шеф-повар в разговоре, несмотря на высокий статус постояльцев, принципиально не называет заведение рестораном. По ее мнению, для обычных людей это создает впечатление недоступного и дорогостоящего заведения. А между тем цены в кафе при «Доме Европы» весьма демократичны.

Кафе в «Доме Европы» на ул. Фридриха Энгельса, 23в. Фото: Анна Суржанская

Кроме того, постояльцы гостиницы и посетители кафе отмечают его особую, стильную, но при этом ненавязчивую атмосферу. Небольшой, но уютный зал, бревенчатые стены, множество света, трендовые светильники и барная стойка, всего 25 посадочных мест. Больше и не нужно, ведь гости должны чувствовать себя как дома. По словам Натальи Крыловой, здесь и дышится легче.

- Кафе располагается в отреставрированной усадьбе начала прошлого века, здесь современный ремонт, стильный дизайн, но при этом сохранен и особый исторический дух. Наши гости всегда отмечают, как замечательно спится в гостинице, как способствуют аппетиту в кафе бревенчатые стены и микроклимат старо-иркутского быта. Мы стараемся держать планку, соответствовать. Сохраняем душевность, но при этом идем в ногу со временем. Готовим завтраки с любовью, фуршеты в соответствии с современными трендами, а банкеты с креативом и учетом всех пожеланий заказчика. Основной секрет нашего гостеприимства - это уважение к гостю, поэтому к нам приезжают снова и снова.

Кафе в «Дом Европы» редко увидишь в рекламных материалах СМИ. Как, впрочем, и гостиницу. Между тем комплекс заслуженно имеет репутацию не только памятнико-заповедного городского объекта, но и гостевого, туристско-делового центра администрации города Иркутска, который уже много лет остается визитной карточкой и одним из самых любимых мест посещения иркутянами и гостями города. Отметить здесь торжественное событие в самом близком кругу или организовать фуршет, семинар, конференцию для приезжих партнеров - не только статусно, но и оригинально. Ведь в кафе при «Доме Европы» очень тонко и гармонично сочетаются элементы духовной культуры прошлого и традиционной русской кухни с высоким качеством услуг и профессионализмом. Это национальный колорит в современной подаче.

Заказать фуршет (до 50 человек), банкет (до 20 человек), обед, семинар, кофе-брейк можно по телефону: 8 (3952) 763-816 (добавочный 107) или по адресу: ул. Фридриха Энгельса, 23в.