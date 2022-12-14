Одноклассники и Всемирный фонд дикой природы представили квиз, новогодние стикеры и рамки на аватар с каланом

Фото: пресс-служба ОК

Социальная сеть Одноклассники и Всемирный фонд дикой природы запустили серию предновогодних активностей в рамках флешмоба #якаланюсь в поддержку исчезающих морских выдр. В течение месяца пользователи соцсети смогут узнать о каланах – морских выдрах, занесенных в Красную книгу, получить новогодние стикеры, тематическую рамку на аватар и главное – помочь сохранить этот редкий вид животных.

К старту проекта пользователи смогут установить тематические рамки на аватар в ОК в приложении «Волшебные рамки», а также добавить стикеры «Может, лучше покаланимся?», «Давай после праздников», «Ешь, каланься, люби» и другие.

14 декабря в 20:00 по московскому времени в официальной группе WWF в ОК пройдет прямой эфир: модератором выступит Дарья Буянова, пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы. Координатор проектов фонда Анна Филиппова вместе с тревел-блогером Яковом Оскановым обсудят значимость проекта по сохранению каланов, а пользователи ОК смогут задать вопросы. Всем желающим предоставлена возможность пожертвовать средства на проект по сохранению популяции каланов Курильских островов в специальном мини-приложении.

«Калан – наверное, один из самых симпатичных редких видов животных нашей страны. К сожалению, в последние годы его численность стала резко снижаться: в некоторых популяциях падение достигает более 70%. И никто точно не знает почему. Поэтому летом 2023 года мы снаряжаем экспедицию на Курильские острова: подробно изучить ситуацию и разработать меры по сохранению вида, – говорит Юрий Сочнев, директор по коммуникациям Всемирного фонда дикой природы. – Мы запустили наш добрый флешмоб #якаланюсь, чтобы дать всем участникам возможность поддержать и природу, и чуточку себя: ненадолго выдохнуть и замедлиться в предпраздничной суете. Мы рады, что команда нашего давнего партнера социальной сети Одноклассники зарядилась таким же настроением и помогла нам привлечь внимание к кампании. Именно благодаря таким партнерствам мы можем рассказывать россиянам о важности нашей работы по сохранению природы России».

Одноклассники регулярно поддерживают природоохранные проекты Всемирного фонда дикой природы. Так, в день самой массовой на планете экологической акции «Час Земли» Фонд проводил в ОК День заповедного кино. Пользователи могли посмотреть лучшие документальные фильмы о природе не выходя из дома. Кроме того, WWF России проводил образовательный проект о редких и исчезающих видах животных: белом медведе, атлантическом морже, амурском тигре, диком северном олене, переднеазиатском леопарде, европейском зубре, сайгаке и снежном барсе.