"Кричали от боли, потом умерли". В Иркутской области живодеры выбросили кошек из окна пятого этажа

Животные страшно кричали, пока соседи пытались их достать с козырька, куда они упали. Фото: организация "ЗооЗабота"

В социальных сетях появились душераздирающие фотографии мертвых кота и кошки, которых выбросили из окна 5 этажа в Усть-Куте. Распространять фото начали активисты организации "ЗооЗабота". Они рассказали, что неизвестные люди выкинули животных из окна, а те упали на козырек крыльца. Там они медленно умирали.

- Пока их пытались достать соседи, они сильно кричали от боли. Потом умерли. Заявление в полицию написано. Соседи видели, как их выкинули из окна, заявление написано, адвоката наняли, - рассказали в организации.

Пользователи сети разделили гнев активистов по этому вопросу и поддержали их в борьбе за справедливость. Это, к сожалению, далеко не первый случай жестокого обращения с животными в Иркутской области. Ранее "КП-иркутск" писала о петиции, которая требовала серьезного наказания для пары живодеров из деревни Новая Еланка.

Пара из деревни жестоко убила собаку своей соседки. Все происходящее записывали на видео. Сначала животное привязали к дереву, потом начали бить битой. После этого живодер убил истерзанную собаку топором. Он позирует с окровавленным орудием убийства на камеру, явно довольный собой.

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