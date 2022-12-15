Пожар на нефтяной установке произошел в Иркутской области утром 15 декабря Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Больше сотни спасателей и 25 спецмашин работают на территории технологической установки промышленной площадки в Ангарске Иркутской области. В 6:00 утра в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о распространении огня и дыма.

- Площадь пожара уточняется, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По неподтвержденной информации, во время случившегося пострадали люди. Данные уточняются.

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