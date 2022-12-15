«Дребезжали окна, падали вещи»: сила взрыва от пожара на нефтяной установке в Ангарске сравнима с землетрясением в 4 балла

Погибли два человека. Фото: Прокуратура Иркутской области

Утренним землетрясением в Иркутской области никого не удивить. Частые подземные толчки местные уже прозвали «сибирским будильником». Когда около 6 утра 15 декабря «тряхануло» сразу несколько городов и сел, их жители списали это на сейсмическую активность. Но ученые домыслы опровергли. Оказалось, что тряску вызвала…волна от взрыва. По предварительной информации, из-за загазованности систем загорелась нефтяная установка промышленной зоны в Ангарске. На предприятии создана комиссия по выяснению причин случившегося.

- Если для этого события использовать уравнение макросейсмического поля для землетрясений, то теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 км – 2 балла, на расстоянии 10 км – 4.5 балла, на более близких расстояниях интенсивность может быть выше, - сообщают в Иркутском филиале СО РАН.

Жертвами ЧП стали два человека, еще пятеро пострадали. Четверо мужчин направлены на амбулаторное лечение. Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 2500 квадратных метров. Очевидцы случившегося, которые находились неподалеку от промплощадки, рассказали, что после того, как в небе появилось зарево, в зданиях задребезжали окна и начали падать вещи. К счастью, повреждений при обследовании близлежащих домов выявлено не было. Сильнее всего «толчки» ощутили жители Ангарска, Иркутска, Шелехова, а также поселков Мегет, Мамоны, Столбова, Карлук и Грановщина. Специалисты оценивают интенсивность сейсмического события в этих населенных пунктах в 4 балла. Дрожь земли силой в 2-3 балла почувствовали в Малой Еланке, Малой Топке, Маркова и Куде.

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе регионального Следкома. - На место происшествие выехали следователи-криминалисты отдела криминалистики и первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. В ходе следствия изымается техническая документация и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

По словам мэра Ангарска Сергея Петрова, угрозы выбросов вредных веществ в городе нет. На территорию предприятия выехали специалисты Роспотребнадзора, чтобы взять пробы атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, которые могут быть опасны для местных жителей.

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