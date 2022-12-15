Пожар на промплощадке в Ангарске 15 декабря 2022: что известно к этому часу Фото: Прокуратура Иркутской области

Число пострадавших при пожаре на промплощадке в Ангарске 15 декабря 2022 увеличилось до пяти человек. За состоянием мужчины, получившим черепно-мозговую травму, следят врачи медсанчасти № 36. Остальных работников предприятия направили на амбулаторное лечение. Руководство АНХК пообещало оказать семьям двух погибших всю необходимую помощь. Создана комиссия по выяснению причин случившегося. Также на месте пожара продолжают работать сотрудники МЧС, следователи-криминалисты, прокурор Иркутской области Андрей Ханько и его заместитель. Рассказываем, что известно к этому часу.

Пожар на промплощадке в Ангарске 15 декабря 2022: что известно к этому часу

- В 10.59 (ирк) открытое горение на площади 2500 квадратных метров ликвидировано, - доложили в региональном Главке МЧС. - В настоящее время производится проливка и охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций.

Напомним, о случившемся на ангарском заводе стало известно в 6 утра. По предварительной информации специалистов, из-за загазованности систем произошел взрыв, который и привел к стремительному распространению огня. Ударную волну жители близлежащих сел и городов, в том числе Иркутск и Шелехов, приняли за землетрясение. Ученые подтвердили, что интенсивность «тряски» на расстоянии 10 километров от места ЧП достигла 4-4,5 баллов. Очевидцы рассказали, что в зданиях поблизости дребезжали окна и падали вещи. Однако, при обследовании жилых домов повреждений найдено не было.

- Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет, - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в соцсетях.

АНХК также продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме.

- Отгрузка товарной продукции идет в соответствии с планом, - отметили в пресс-службе предприятия.

Чтобы исключить риск загрязнения воздуха веществами, опасными для населения, на территорию завода прибыли специалисты Роспотребнадзора. Отобранные пробы они передадут в лабораторию. Выбросов вредных веществ в Ангарске не зафиксировано.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Региональным Следкомом заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства. - На место происшествие выехали следователи-криминалисты отдела криминалистики и первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Прокуратура региона поставила установление точной причины произошедшего, а также ход и результаты расследования на контроль. Сотрудниками начата проверка исполнения правил промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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