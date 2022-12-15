В торговой сети «Слата» подсчитали стоимость новогоднего стола. Фото: ООО «МАЯК»

Всего две недели осталось до Нового года, любимого народного праздника. Россияне уже планируют традиционное застолье, а значит, настало время продумывать меню и бежать в магазины. Торговая сеть «Слата» посчитала, как изменились цены на любимые новогодние продукты и блюда. О том, как сэкономить на деликатесах и что делает «Слата», чтобы покупки оставались выгодными, рассказала коммерческий директор ТС «Слата» - Ирина Береснева.

- Мы сопоставили корзину продуктов для традиционных салатов оливье и сельдь под шубой с прошлым годом. Для оливье наши покупатели приобретут общий набор продуктов даже дешевле, чем в прошлом году. В основном за счет более дешевых овощей, которые нынче стоят в два раза дешевле, и сниженного ценового предложения на яйца. Сельдь под шубой также осталась доступной: ценовое снижение на овощи компенсировало рост цены на сельдь, общий рост составил порядка 5%.

В ноябре в супермаркетах «Слата» традиционно появляется широкий ассортимент мандаринов - из Турции, Марокко, Китая, Египта, ЮАР. Безусловные лидеры этого года - мандарины из Китая, которые всегда были дешевле на 15 - 20%, нежели из других стран. В целом цены на мандарины в декабре ниже цен прошлого года на 6%.

В ноябре в супермаркетах «Слата» традиционно появляется широкий ассортимент мандаринов - из Турции, Марокко, Китая, Египта, ЮАР. Фото: ООО «МАЯК»

А вот кондитерские изделия и вместе с ними готовые сладкие подарки действительно выросли в цене. Сети «Слата» удалось сохранить предложения в привычных ценовых сегментах, а по итогам ноября лидером продаж стал новогодний подарок «Символ» по цене 99,99 рубля за 200 граммов.

- Ощущается дефицит на крепкий алкоголь импортных брендов, - отмечает Ирина Берсенева. - Но на этом фоне растут продажи российских напитков, в том числе и игристых вин. Причем их стоимость практически не изменилась с прошлого года.

Основа праздничного стола - мясо, рыба, птица. В сети «Слата» всегда был большой выбор замороженной мясной и рыбной продукции, а сейчас появилось много интересных предложений по охлажденному мясу. В среднем рост цен на эту продукцию составил 10%. Но в данной категории постоянно проводятся акции, главное, следить за информацией. Самая популярная рыба, горбуша, выросла в цене примерно на 15% из-за низкого улова. Зато стоимость ее более праздничной сестры кеты осталась на уровне прошлого года.

Курица, колбасы и сыры подорожали в среднем на 5 — 15%, в зависимости от производителя и бренда. А вот цены на красную икру порадуют: компании «Слата» удалось сохранить акционную цену на уровне прошлого года. Самой популярной у покупателей остается икра по 349,9 рубля.