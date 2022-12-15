68-летнюю женщину насмерть загрызли домашние собаки в Забайкалье

68-летнюю женщину в Забайкалье насмерть загрызли домашние собаки Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Утром 15 декабря в Улетовском районе Забайкалья, в одном из сел нашли мертвой 68-летнюю женщину. На ее окровавленном теле заметили укусы животных. Выяснилось, что женщина погибла накануне поздним вечером.

- Жительница села Хадакта пострадала от нападения двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи, - рассказали подробности трагедии в СУ СКР по Забайкальскому краю. - Следователи СК возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Следователи уже осмотрели двор, где загрызли женщину, нашли и допросили хозяев собак, а также других жителей села. Подробности выясняются.

Увы, это не единственный подобный случай. Ранее "КП"-Иркутск рассказывала, как в Забайкалье разъяренные бродячие собаки жестоко растерзали 7-летнюю девочку. Ребенок погиб страшной смертью.

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