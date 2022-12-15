Нет такого места, где не ступала бы бабушка: в тайге в Бурятии по одной тропе прошли косуля, лось, волк, медведь и старушка

В зону внимания фотоловушки попали не только привычные обитатели леса, но и… бабушка. Фото: ФБГУ "Заповедное Прибайкалье"

Мир дикой природы скрывает множество тайн. Разгадать их под силу можно только самым опытным и терпеливым наблюдателям. Поэтому работники лесных хозяйств и природных заповедников устанавливают на территориях фотоловушки, чтобы следить за обычной жизнью диких зверей и птиц в их естественной среде обитания. Но иногда бывает и так, что вместо ответов возникает еще больше вопросов…

На днях сотрудники «Заповедного Подлеморья» в Бурятии опубликовали в сети забавные кадры, которые зафиксировала одна из фотоловушек нацпарка. Съемки были сделаны еще летом. В зону внимания фотоловушки попали не только привычные обитатели леса, но и… бабушка.

Живописная полянка притянула к себе сразу несколько животных. Сначала в кадре появилась грациозная косуля. Затем к солонцу подошла лосиха и ее детеныш. Но обед парнокопытных прервался – животные заметили неподалеку в кустах пробегающего волка. Он, кстати, тоже попал в кадр. Но хищник побоялся подойти ближе к парнокопытным.

А через некоторое время фотоловушка зафиксировала ну совсем неожиданного визитера. Им оказалась бабушка! Что она там делала? Судя по тому, что в руках у нее был синий тазик и она что-то искала под листьями, скорее всего, пришла в лес собирать грибы. Вот уж кому дома не сидится! Еще и собачку с собой привела, за компанию, чтобы нескучно было. Вот уж действительно, нет такого места, где бы бабушки не побывали.

Ну и в конце видеоролика показался хозяин тайги – бурый мишка. Косолапый обнюхал солонец, где кормились лоси и искала грибы бабушка, и не найдя для себя ничего вкусного, перевернул пень и ушел восвояси.

Сотрудники «Заповедного Подлеморья» спешат успокоить: во время съемок ни одна бабушка не пострадала!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«По бровям видно - ухоженная!»: найдена еще одна гламурная собака с макияжем, на этот раз - в Бурятии (подробнее)

Отказал двигатель: самолет из Иркутска экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска и загорелся (подробнее)

«Дребезжали окна, падали вещи»: сила взрыва от пожара на нефтяной установке в Ангарске сравнима с землетрясением в 4 балла (подробнее)