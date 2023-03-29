Новый супермаркет «Слата» откроется в Иркутске. Фото: ООО «Маяк».

Открытие нового супермаркета «Слата» состоится 31 марта в 16 часов. Магазин распахнет для покупателей двери по адресу: ул. Советская, 98, рядом с остановкой «Усадьба Сукачева», то есть в районе танка. А заглянуть сюда стоит даже тем, кто живет в другом районе города. Приятные сюрпризы будут ждать гостей целых три дня, то есть 31 марта, 1 и 2 апреля.

Кроме развлекательной программы и дегустации вкусных новинок «Слата» проведет розыгрыш бытовой техники. Главный приз - холодильник, заполненный деликатесами. Отдельный сюрприз для держателей ФрешКарты - «Колесо подарков». Плюс хорошее настроение и выгодные покупки для каждого, ведь в эти дни будут действовать специальные акции со скидкой до 50% на самые популярные товары. А выбрать в «Слате» всегда есть из чего: более 8000 товаров, в том числе кулинария и кондитерские изделия собственного производства, оригинальные перекусы, фирменные блинчики и кофе - в общем, все то, что мы уже привыкли покупать в «Слате».

Новый магазин пополнит список из 80 адресов в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске и Саянске. Фото: ООО «Маяк».

Сеть супермаркетов «Слата» продолжает развиваться. Новый магазин пополнит список из 80 адресов в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске и Саянске. В прошлом году сеть вошла в стратегический альянс с федеральным ритейлером X5 Group, сохранив при этом собственный бренд и операционное управление.

- Мы продолжим открывать новые магазины наших сетей «Слата» и «ХлебСоль», - поделился планами операционный директор ТС «Слата» Мачей Романовски. - О ребрендинге речи не идет. С 2019 года мы запустили обновление ряда супермаркетов. К примеру, по адресам: Первомайский, 54, Байкальская, 202/4, в «Новой Даче», открыли новые в ЖК «Родные берега» и «Рекорд» на Синюшиной Горе. Формат хорошо развивается из года в год и показывает востребованность и эффективность.

Подробности акции - на сайте.

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