Звездопады в Иркутске в 2023 году будут происходить почти каждый месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Звездопады - это удивительное природное явление, похожее на волшебство. Такой красотой стоит полюбоваться хотя бы раз в жизни. “КП-Иркутск” расскажет, когда можно увидеть звездопады в Иркутске в 2023 году.

Звездопады в Иркутске в 2023 году: когда, какие

Звездопады повторяются каждый год в определенное время. Почему? Дело в том, что метеорные потоки (так они называются по-научному), движутся в космосе строго по определенным орбитам. И когда орбиты нашей планеты и метеорных потоков пересекаются, то пыль от них на гигантской скорости влетает в атмосферу Земли и раскрашивает небо яркими струйками. Название звездопадам дается по созвездиям - ближайшим к ним или породившим их.

Звездопады в Иркутске в 2023 году будут происходить почти каждый месяц, но полюбоваться мы сможем не всеми.

- Метеорные потоки в 2023 году разглядеть достаточно сложно. Это связано с положением Луны, - прокомментировал директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, известный астроном Сергей Язев. - При ее ярком свете метеоры не так заметны. Но в августе и октябре иркутяне смогут увидеть их более отчетливо. Например, дракониды в октябре окажутся заметнее, чем обычно. Персеиды мы тоже рассмотрим без труда, так как в период их движения Луна будет убывающей. Безлунные ночи позволяют отчетливо увидеть эту красоту.

Но из окон квартиры вы вряд ли заметите падающие звезды. Для наблюдения за метеорными потоками лучше всего поехать на природу, чтобы яркое городское освещение не мешало наслаждаться ночным небом.

Звездопады в Иркутске в 2023 году: апрель, май

Весной звездопады в Иркутске в 2023 году пройдут с 15 по 29 апреля. Этот метеорный поток носит название Лириды. Лучшее время для наблюдения - один-два часа перед рассветом, когда Луна уже исчезла с неба, а Солнце еще не взошло. Интенсивность звездопада невелика, но пару десятков падающих звезд увидеть можно.

С 15 апреля по 27 мая над нами пронесутся Эта-Аквариды. Этот метеорный поток пересекается по времени с Лиридами. Более заметным звездопад станет 5-6 мая. В эти даты можно будет увидеть от 10 до 30 звезд в час! Самое удачное время для наблюдений - за пару часов до рассвета, а самая удобная позиция - лечь под открытым небом на спину, направив ноги к востоку. Тогда точно не проглядите.

Звездопады в Иркутске в 2023 году: июнь, июль, август

Дневные Ариетиды будут пролетать над нами с 20 мая по 2 июля, а особенно интенсивно - 7 июня. В основном, частички от метеорных потоков влетят в атмосферу земли днем, поэтому увидеть их мы не сможем. Но отблески звездопада все же разглядим, для этого нужно поймать подходящее время - примерно за час до рассвета.

Звездопад под названием Июньские Боотиды наблюдается каждый год с 26 июня по 2 июля. Свое название метеорный поток получил от созвездия Волопас. В последние годы он уже не такой яркий, но отдельные искры на небе все же увидеть можно.

Метеорный поток Персеиды - один из самых красочных. Полюбоваться им удастся с 4 июля по 1 сентября. Самый разгар этого звездопада в Иркутске в 2023 году придется в ночь с 12 на 13 августа. Наблюдать за Персеидами можно с 23.00, а во всей красе они проявляют себя в 4.30 утра, незадолго до рассвета.

Вместе с Персеидами небосвод разрисует еще один метеорный поток - Каприкорниды. Различить их легко: Персеиды сияют белым светом, а Каприкорниды - желто-оранжевым.

Звездопады в Иркутске в 2023 году: октябрь, ноябрь

В октябре над нами пронесется метеорный поток под названием Дракониды. Самые яркие моменты этого звездопада в Иркутске в 2023 году придутся на 9 октября. Обычно Дракониды не так зрелищны, как, например, Персеиды, но иногда тоже удивляют астрономов и наблюдателей. Как найти этот метеорный поток в небе? Смотрите на северо-запад, подняв глаза выше и левее созвездия Большой Медведицы. Время - после 02.00 по Иркутску.

Звездопад Ориониды пролетает над Землей с 26 сентября по 22 ноября.

Интенсивность метеорного потока небольшая - за час можно увидеть 10-20 звезд. Самое лучшее время для наблюдения - предрассветные часы. Любоваться звездопадом удобнее всего, если лечь ногами на юг.

Метеорный поток Леониды вы сможете застать с первой половины ноября. Этот звездопад состоит из мелких осколков кометы Темпеля-Туттля - в час можно заметить 10-15 падающих звезд. Для этого нужно посмотреть на восток небосвода в предрассветные часы.

Звездопады в Иркутске в 2023 году: декабрь

Геминиды - это один из самых заметных метеорных потоков, за час можно увидеть до 50 падающих звезд. Считается, что он образован из шлейфа астероида Фаэтон.

Увидеть этот звездопад в Иркутске в 2023 году можно с 19 ноября по 24 декабря, лучше всего он заметен в ночи 13 и 14 декабря. Геминиды находятся в созвездии Близнецов. Чтобы найти их в ночном небе, смотрите на восток и ищите там пояс Ориона - это три ярких звезды, выстроенные в ряд. Звездопад пролетит чуть левее под этим поясом.

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