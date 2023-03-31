Последние новости региона в одной подборке Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Суд обязал вернуть семье из Иркутска приемную дочь, которую ранее передали биологической матери из Таджикистана. В 2017 году Михаил и Марина Бухашеевы стали приемными родителями. Однако спустя несколько лет объявилась биологическая мать ребенка, которая намерена забрать дочь из приемной семьи. Бухашеевы уже больше полугода делят ребенка с биологической семьей. На днях суд обязал органы опеки и попечительства передать ребенка опекунам - супругам Бухашеевым.

Что произошло в Иркутске в ночь на 31 марта 2023 года

Нарушения при капремонте домов по улицам Баррикад и Напольная выявили в Иркутске. Проверка прокуратуры выявила, что капитальный ремонт многоквартирных домов по улицам Баррикад и Напольная в Иркутске был проведен ненадлежащим образом. Более того, выполнены далеко не все работы, предусмотренные договором.

В Думе Иркутска обсудили создание Дома молодежи. Результатом стало предложение о создании единого кластера на базе бывшего кинотеатра «Звездный» и Дворца культуры профсоюзов. Именно здесь планируется создать Дом молодежи, который станет центром притяжения не только молодых людей, проживающих в Иркутске, но и площадкой для проведения региональных и федеральных мероприятий.

Изменения в городской бюджет приняты на очередном заседании Думы Иркутска. На очередном заседании Думы Иркутска депутаты обсудили внесение изменений в бюджет города. Доходная часть увеличена на почти 5,4 млрд рублей и составила более 33,6 млрд рублей. Расходы возросли на 6,5 млрд рублей и превысили отметку в 35 млрд рублей.

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