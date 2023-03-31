Можно ли сэкономить, построив дом из бруса

Фото: Архив ООО «Фабрика бетонов».

Существует убеждение, что при строительстве дома из дерева собственник получает сразу готовый фасад и готовую внутреннюю отделку стен. Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд.

Во-первых, брус, несмотря на его высокий уровень теплосбережения, имеет максимальные размеры: 180 х 180 мм для обычного бруса и до 250 мм для клееного. Следовательно, толщина стены из бурса может быть от 180 до 250 мм. Но для сибирской зимы этой толщины недостаточно! Она должна быть 300–400 мм. Именно при таких параметрах вы не будете «топить улицу».

Таким образом, большинство людей, простроивших дом из бруса, либо сразу, либо через несколько лет вынуждены утеплять снаружи стены, а после закрывать фасад отделочными материалами.

Фото: Архив ООО «Фабрика бетонов».

Во-вторых, внутренняя отделка из бруса выглядит достойно, если дом построен из клееного бруса. Из обычного же он больше внутри напоминает дачный домик. Также существует большая проблема спрятать провода, трубы, выключатели и розетки внутрь стен.

Давайте посчитаем примерную стоимость коробки с утеплением из бруса - из обычного и клееного. Стоимость простого бруса сегодня колеблется в диапазоне 14–18 тысяч рублей. На дом 120 м2 требуется около 28 кубометров на сумму 450 тысяч рублей. Утеплителя и брусков потребуется 11 кубометров ценой около 90 тысяч рублей. Стоимость работы по закреплению утеплителя на фасаде составит порядка 22 тысяч. Итого коробка дома из обычного бруса обойдется в 562 тысячи рублей.

Аналогичный дом из клееного бруса, учитывая его нынешнюю цену 25–28 тысяч рублей за кубометр, обойдется уже в 840 тысяч. Многие не утепляют такие дома, дабы не испортить внешний вид, однако впоследствии переплачивают за отопление в 1,5–2 раза. За год переплата составляет от 70 до 110 тысяч рублей.

Теперь давайте посчитаем коробку дома из полистиролбетона. Его цена сегодня около 5000 рублей за кубометр. На дом 120 м2 уйдет около 45 кубометров стоимостью 225 тысяч рублей. Толщина стен из полистиролбетона составит 350 мм и не потребует дополнительного утепления, а уровень теплосбережения будет достаточным даже для сибирского климата.

Чтобы сравнить состояние дома из полистиролбетона и дома из бруса по уровню внутренней отделки, нужно посчитать стоимость работ и материалов по оштукатуриванию, шпатлеванию и окраске стен (1100 – 1200 руб. на 1 м2). Итак, при квадратуре внутренних стен, равной 60 м2, стоимость отделки составит 69 тысяч рублей. Коробка из полистиролбетона с внутренней отделкой стен на дом 120 м2 обойдется примерно в 294 тысячи рублей против 542 тысяч на коробку из обычного бруса!

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Обратите внимание, что мы посчитали стоимость коробки без фасада. Учитывая, что такой отделки требуют все три дома, расходы на эти цели для них будут одинаковыми.

Итак,

1. ДОМ 120 м2 ИЗ ОБЫЧНОГО БРУСА

Стоимость коробки с утеплением 562 тысячи рублей.

2. ДОМ 120 м2 ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА

Стоимость коробки с утеплением 840 тысяч рублей.

3. ДОМ 120 м2 ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА

Стоимость коробки 294 тысячи рублей.

Фото: Архив ООО «Фабрика бетонов».

Любителям деревянных домов, наверное, сложно будет решиться строить жилище из полистиролбетона или газобетона, однако экономическая выгода тут очевидна, не говоря уже о других не менее важных преимуществах.

Говоря о выборе в пользу полистиролбетона, нельзя забывать главное: этот материал (в отличие от дерева) не гниет, не дает усадку, не горит и не боится влаги, не подвержен образованию плесени и грибка, сейсмоустойчив и долговечен. После строительства дома из полистиролбетона, в нем сразу можно вести внутренние отделочные работы и заселяться. И дышится в доме из полистиролбетона так же, как и в деревянном, благодаря аналогичному параметру паропроницаемости.

Фото: Архив ООО «Фабрика бетонов».

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