На Общественном совете при Заксобрании региона обсудили дефицит лекарств и воспитание кадров

Очередное заседание Общественного совета при Законодательном собрании Иркутской области было посвящено вопросам ликвидации дефицита на рынке лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также кадровой политике в регионе. Участие в обсуждении принимали депутаты областного парламента, общественники, представители крупных предприятий и профильных министерств.

Развивать свое

Как пояснил председатель совета Алексей Соболь, вопрос дефицита определенных лекарственных препаратов возник еще в 2020 году, во время пандемии. В прошлом году ситуация усугубилась санкциями и уходом ряда производителей с российского рынка. Одна из горячих новостей начала этого года - перечень почти из 100 лекарств, оказавшихся под угрозой деффектуры, то есть недостатка или отсутствия на рынке. По некоторым из них проблемы были оперативно решены, однако какие-то позиции до сих пор в дефиците. Публично обозначенный список спровоцировал ажиотажный спрос, спекуляции и рост серого рынка.

- Фармацевтический рынок лихорадит в последние годы, сформировалась проблема дефицита. Перед заседанием совета мы попросили наших коллег из молодежного парламента посетить иркутские аптеки и провести контрольную закупку, которая это подтвердила, - пояснил председатель областного парламента Александр Вередников. - Эта проблема в первую очередь касается людей с тяжелыми заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкология. Сегодня активно решаются вопросы импортозамещения, разрабатываются отечественные аналоги, поэтому так важно поддержать наших ученых, научные центры, которые проводят исследования в области фармакологии и медицины. Надо поддерживать и наши фармацевтические предприятия. Важна государственная поддержка, чтобы стимулировать дальнейшее углубление процессов импортозамещения. Возможно, имеет смысл обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти с целью разработки дополнительных мер господдержки производителей лекарственных препаратов и медицинских изделий.

О том, как государство работает с тревожным списком дефицитных лекарств, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Алексей Шелехов. По 44 из списка принято решение по ускоренной регистрации, 80 пройдут эту процедуру упрощенно, 11 наименований выйдут в торговый оборот в иностранной упаковке.

Главный государственный инспектор отдела государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области Анна Белолапоткова отметила, что основные жалобы жителей Приангарья в сфере оборота препаратов касаются неравномерного распределения среди территорий (особенно это касается отдаленных районов) и отсутствия управления объемом льготных препаратов.

Накануне депутаты Заксобрания совместно с председателем Общественного совета Алексеем Соболем посетили Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, на базе которого ведутся разработка и испытание лекарственных препаратов. Александр Ведерников подчеркнул, что наш регион обладает достаточной базой для разработки и производства собственных лекарственных препаратов, что позволит избежать дефицита и повысить их доступность для населения.

Его слова подтвердил временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский.

- Наши производственные мощности позволяют оперативно закрыть потребность региона в ряде жизненно важных медикаментов, это доказал и опыт пандемии коронавируса.

Члены Общественного совета при Законодательном Собрании внесли предложения по созданию государственной информационной системы мониторинга наличия и стоимости лекарств в аптеках региона для жителей Иркутской области; по внедрению практики работы аптек по рецептам с отложенным обеспечением; по усилению контроля за соблюдением провизорами нормы о предложении всех аналогов лекарственных средств, организации мобильных аптек для жителей отдаленных территорий; по перераспределению закупок льготных препаратов при уточнении числа пациентов. Эти предложения войдут в рекомендации Общественного совета.

Кузница кадров

Вторым вопросом стало обсуждение кадровой политики в регионе.

- Отечественная экономика взяла курс на технологическую независимость, обеспечить ее могут только кадры, способные в кратчайшие сроки создавать технологии, - отметил Алексей Соболь. - Чтобы решать эти вопросы, нужны новые подходы в подготовке кадров, применение передового опыта, в том числе и советского.

Для знакомства с местными образовательными программами депутаты областного парламента и председатель Общественного совета посетили ИрНИТУ.

О существующих вакансиях на региональном рынке труда рассказала заместитель министра труда и занятости Иркутской области Наталья Кузнецова. Наиболее востребованы рабочие специальности. Для работников с высшим образованием на первом месте по количеству вакансий - врач, не хватает младшего медицинского персонала, педагогов, особенно в отдаленных районах. Это подтвердили и представители предприятий, работающих в регионе: Иркутской нефтяной компании, «Газпром добыча Иркутск». Все специалисты сходятся во мнении: для привлечения кадров необходимо повышать престиж некоторых специальностей, настраивать систему профессионального образования на более современный подход и, что особенно важно, развивать инфраструктуру малых городов, поскольку молодые специалисты не стремятся туда возвращаться. Отсюда и кадровый дефицит, и даже трудности с целевым набором на некоторые специальности в вузах.

- Мы должны учитывать хотя бы в трехлетней перспективе потребность экономики и уже сейчас готовить специалистов по тем направлениям, которые пока, возможно, не так востребованы, но будут необходимы в ближайшем будущем, - отметил Александр Ведерников. - Для действующих участников этого процесса необходимо создавать условия, чтобы они могли кооперировано решать эту задачу. Президент Владимир Путин поставил конкретную задачу: за пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих специальностей для ключевых отраслей промышленности. Это необходимо для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России.

По итогам обсуждения Заксобрание решило обратиться в федеральное правительство с предложением увеличить в вузах и учреждениях СПО количество мест для целевого набора за счет бюджета и оснастить лаборатории российскими аппаратно-программными решениями. Предприятиям рекомендовали организовать обучающие курсы по подготовке необходимых специалистов, привлекать на производственную практику студентов старших курсов с возможностью дальнейшего трудоустройства.