Селедка под шубой или оливье: какой салат обойдется дешевле иркутянам на Новый год 2023

Салат оливье за год подорожал.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Середина декабря - самое время планировать новогодний стол. В праздники хочется побаловать себя и семью вкусными, необычными, а может, и экзотическими продуктами. Цены, конечно, сбивают пыл, поэтому большинство иркутян предпочтут традиционное меню. А какой Новый год без оливье или селёдки под шубой? «КП»-Иркутск решила подсчитать, во сколько обойдутся эти салаты иркутянам. И какой из них приготовить выгоднее.
Индекс оливье
Возьмем среднестатистический рецепт на семью из четырех человек: 380 г (1 банка) консервированного горошка, 500 г картофеля, 300 г вареной колбасы, 100 г лука, 200 г майонеза, 200 г моркови, 500 г маринованных огурцов, 4 яйца.
Теперь посмотрим, сколько эти продукты стоят в Приангарье в конце ноября - начале декабря 2022 года по данным Иркутскстата:
- Картофель - 27,43 руб./кг
- Колбаса вареная - 453,82 руб./кг
- Лук репчатый - 29,49 руб./кг
- Майонез - 262,89 руб./кг
- Морковь - 50,91 руб./кг
- Яйцо - 81,59 руб./10 шт.
- Горошек консервированный* - 69,99 380 г (1 банка)
- Огурцы маринованные* - 220,01 руб./кг
*в данных Иркутскстата консервированный горошек и маринованные огурцы мы не нашли, поэтому взяли для примера цены из магазинов - наиболее доступные категории.
Вооружаемся калькулятором и подсчитываем!
Взяли за основу популярный рецепт любимого новогоднего салата.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Итого: приготовить оливье для семьи из четырех человек обойдётся в среднем в 428,2 рубля. В преддверии прошлого Нового года такой салат, по данным, опубликованным на нашем сайте, стоил 389,7 рубля.
Удивительно, но картофель в этом году стал дешевле: в декабре 2021 года килограмм стоил 50,63 рубля, нынче - на 46% меньше. Незначительно снизилась цена на лук и морковь. А вот колбаса и майонез, наоборот, подорожали почти на 12%.
Селедка под шубой
Стандартный рецепт на семью из четырех человек: 350 г соленой селедки, 400 г картофеля, 350 г свеклы, 200 г моркови, 100 г репчатого лука, 2 яйца, 300 г майонеза.
Многие ингредиенты такие же, как в оливье, поэтому смотрим, сколько нынче стоят селедка и свекла: первая - 270,26 рублей за кг, вторая - 42,59.
Итого: этот салат обойдётся нам в 215,27 рубля. В прошлом году, чтобы приготовить его, надо было заплатить 203,4 рубля. За год заметно подорожала селедка - почти на 15%.
А вы что больше любите - селедку под шубой или все-таки оливье?
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
КОНКРЕТНО
Какой салат победил
Общий вывод такой: селедка под шубой заметно выгоднее оливье (215,27 рубля против 428,2 рубля). Поэтому, если вы любите оба этих салата, с точки зрения экономии выбор несомненен.
Но пока это предварительные подсчеты, ведь в течение декабря цены могут измениться. Иркутскстат озвучит среднюю стоимость новогоднего стола чуть позже.
КСТАТИ
А как без икры?
По данным Иркстата, икра лососевых рыб отечественного производства в декабре 2021 года стоила 4958,38 рубля за кг, нынче - 5609,29 рубля. Дороговато выходит.
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