Селедка под шубой или оливье: какой салат обойдется дешевле иркутянам на Новый год 2023

Салат оливье за год подорожал. Фото: Иван ВИСЛОВ

Середина декабря - самое время планировать новогодний стол. В праздники хочется побаловать себя и семью вкусными, необычными, а может, и экзотическими продуктами. Цены, конечно, сбивают пыл, поэтому большинство иркутян предпочтут традиционное меню. А какой Новый год без оливье или селёдки под шубой? «КП»-Иркутск решила подсчитать, во сколько обойдутся эти салаты иркутянам. И какой из них приготовить выгоднее.

Индекс оливье

Возьмем среднестатистический рецепт на семью из четырех человек: 380 г (1 банка) консервированного горошка, 500 г картофеля, 300 г вареной колбасы, 100 г лука, 200 г майонеза, 200 г моркови, 500 г маринованных огурцов, 4 яйца.

Теперь посмотрим, сколько эти продукты стоят в Приангарье в конце ноября - начале декабря 2022 года по данным Иркутскстата:

- Картофель - 27,43 руб./кг

- Колбаса вареная - 453,82 руб./кг

- Лук репчатый - 29,49 руб./кг

- Майонез - 262,89 руб./кг

- Морковь - 50,91 руб./кг

- Яйцо - 81,59 руб./10 шт.

- Горошек консервированный* - 69,99 380 г (1 банка)

- Огурцы маринованные* - 220,01 руб./кг

*в данных Иркутскстата консервированный горошек и маринованные огурцы мы не нашли, поэтому взяли для примера цены из магазинов - наиболее доступные категории.

Вооружаемся калькулятором и подсчитываем!

Взяли за основу популярный рецепт любимого новогоднего салата. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Итого: приготовить оливье для семьи из четырех человек обойдётся в среднем в 428,2 рубля. В преддверии прошлого Нового года такой салат, по данным, опубликованным на нашем сайте, стоил 389,7 рубля.

Удивительно, но картофель в этом году стал дешевле: в декабре 2021 года килограмм стоил 50,63 рубля, нынче - на 46% меньше. Незначительно снизилась цена на лук и морковь. А вот колбаса и майонез, наоборот, подорожали почти на 12%.

Селедка под шубой

Стандартный рецепт на семью из четырех человек: 350 г соленой селедки, 400 г картофеля, 350 г свеклы, 200 г моркови, 100 г репчатого лука, 2 яйца, 300 г майонеза.

Многие ингредиенты такие же, как в оливье, поэтому смотрим, сколько нынче стоят селедка и свекла: первая - 270,26 рублей за кг, вторая - 42,59.

Итого: этот салат обойдётся нам в 215,27 рубля. В прошлом году, чтобы приготовить его, надо было заплатить 203,4 рубля. За год заметно подорожала селедка - почти на 15%.

А вы что больше любите - селедку под шубой или все-таки оливье? Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

КОНКРЕТНО

Какой салат победил

Общий вывод такой: селедка под шубой заметно выгоднее оливье (215,27 рубля против 428,2 рубля). Поэтому, если вы любите оба этих салата, с точки зрения экономии выбор несомненен.

Но пока это предварительные подсчеты, ведь в течение декабря цены могут измениться. Иркутскстат озвучит среднюю стоимость новогоднего стола чуть позже.

КСТАТИ

А как без икры?

По данным Иркстата, икра лососевых рыб отечественного производства в декабре 2021 года стоила 4958,38 рубля за кг, нынче - 5609,29 рубля. Дороговато выходит.

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