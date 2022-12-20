Жить в пригороде, работать в Иркутске: как сэкономить на недвижимости

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В октябре 2022 года, по данным Минстроя, наши земляки взяли ипотеку на 7,5 миллиарда рублей. Причем, не только в Иркутске. В топе направлений по региону — поселок Маркова, Ангарск, Пивовариха, Дзержинск. Другими словами, пригороды областного центра.

Можно долго рассуждать, что жить за городом сложнее. Но если (это данные сервиса недвижимости Домклик от Сбера) средняя стоимость вторички в Иркутске — уже 110 тысяч за квадрат, а новостройки — 118, есть повод задуматься! Но продавцы и не думают снижать запросы — ведь за пару месяцев (это простая статистика) недвижимость железно «уйдет».

В пригороде квартиры дешевле. Да и жителей прилегающих к Иркутску территорий, в общем-то, устраивают льготы сельской местности — например, цены на электричество. А ездить на работу, в школы, поликлиники приходится, где бы ты ни жил — даже в самом центре Иркутска. И если, как говорилось в старой рекламе, не видно разницы — зачем платить за квартиру больше только потому, что она «официально» относится к городской черте?

Мы выяснили, из каких пригородных городов и поселков можно добраться в областной центр в течение часа — на электричках и автобусами.

ДЛЯ НАЧАЛА — НЕМНОГО ЦИФР И МНОГО ИПОТЕКИ

Готовое жилье у нас в городе — самое дорогое в Сибири, даже в Новосибирске ценник ниже. По статистике РИА Рейтинг, средний житель Иркутска берет ипотеку на 3,1 миллиона рублей и отдает на выплаты по займу 48,4% своих доходов ежемесячно. Это довольно высокий показатель: по данным экспертов сервиса Домклик, в ноябре 2022 года в среднем по России ипотечники тратили на «взносы» по жилищным займам 30,3% своих доходов — и с осени 2021 года эта доля упала более чем на 7%.

С этой точки зрения, выбор более доступного по цене жилья в пригороде позволяет снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет: дешевле квартира — меньше кредит и платежи.

Кроме того, это хорошая возможность ускорить само получение ипотеки и новоселье — даже если на первоначальный взнос вы накопили не так уж и много. А для большинства покупателей сегодня это очень актуально. Как сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв, доля кредитов с первоначальным взносом в 15 – 20% в Сбербанке с осени прошлого года выросла почти втрое — с 24 до 65%.

- Россияне хотят максимально сохранить свои сбережения и поэтому берут ипотеку по максимуму, даже с низким первоначальным взносом, - объясняет эксперт.

И понятно, что чем ниже стоимость самой квартиры — тем быстрее можно накопить те же самые 15 – 20% первоначального взноса. Еще один балл в пользу пригорода.

Ускориться с оформлением ипотеки россиян заставляет не только желание вложить деньги, но и грядущее изменение условий льготной ипотеки с Господдержкой — напомню, Президент РФ поручил Правительству продлить эту программу, но уже с повышением базовой ставки до 8%. Платить больше не очень хочется.

Напомним, подходящие варианты жилья — как в самом Иркутске, так и на прилегающих территориях — удобно искать на сервисе Домклик. Помимо прочего, это поможет получить скидку в 0,3% от ставки ипотеки Сбера.

Изучим предложения в пригородах и мы.

Фото: Shutterstock

ЗА СВЕРДЛОВСКИМ ОКРУГОМ

Здесь строятся или уже построены около десятка поселков на землях Иркутского района, формально относящихся к поселку Маркова. На деле это просто ближайший населенный пункт — фактически спутник Иркутска. Автобусы из Маркова и обратно возят людей на работу в город последние 30 лет. Среди новых ЖК многие, как Стрижи за Первомайским, просто являются продолжением города, и цены там соответствующие. Но есть и обособленные проекты.

Луговое, Юго-Западный, Зеленый берег

Луговое вплотную примыкает к Иркутску со стороны микрорайона Синюшина гора. А Зеленый берег — со стороны Юбилейного. Это разные части Свердловского округа, но ситуация с транспортной доступностью одна. У жителей есть выбор — топать пешком около километра или ждать свой автобус. В поселках— малоэтажная застройка, комфортные, теплые дома. Много зелени, детских площадок, есть магазины, детские сады. В Луговом расположена районная поликлиника, и это несомненный плюс. Если оба этих поселка уже заселены (но квартиры на вторичке продаются), то новая очередь расположенного рядом с Луговым ЖК «Юго-Западный» возводится прямо сейчас.

Расстояние от Иркутска — около километра

Время в пути от центра города — 30 – 40 минут

Цена квадрата — от 61 до 128 тыс. рублей

Источник: Домклик

Поселок Березовый

Березовый расположен настолько удачно, что новые очереди жилья здесь строятся уже больше 10 лет подряд. В поселке уже сейчас живет больше 20 тысяч человек, а квартиры считаются лучшим вариантом по сравнению с новостройками Ново-Ленино. Здесь развитая инфраструктура, филиалы крупных сетевых магазинов, аптек, нет проблем со сферой услуг и транспортом. При этом — неплохая экология, это зеленый район, рядом лес.

Есть и минусы — своей поликлиники и школы пока нет. Многих напрягает и неровный рельеф местности. К местным «горкам» трудно привыкнуть, а о тротуарах здесь думают мало. Поэтому особенно ценятся дома на первой или второй линии, рядом с трассой. Неудобства компенсируются относительно невысокой ценой квадратного метра. Напомним, выбрать жилье в этих местах и подать заявку на ипотеку от Сбера с помощью сервиса Домклик можно онлайн — и всего за пять минут.

Расстояние от Иркутска — 2 километра

Время в пути до центра города — 40 – 50 минут с пересадками

Цена квадрата — 56 – 93 тыс. рублей

ЗА ОКТЯБРЬСКИМ ОКРУГОМ

Байкальский тракт, ведущий от Иркутска в сторону поселка Листвянка, застроен коттеджными дачными поселками. Это достаточно дорогое, элитное жилье. Но есть еще одно направление — на Дзержинск, то есть в Иркутский район.

Поселок Листвянка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЖК «Лето», Современник

От микрорайона Современник до остановки городского троллейбуса минут 20 пешком, если не торопясь. Первая очередь его уже сдана, строится вторая. Можно добраться в город и маршрутками. Территориально этот микрорайон относится к поселку Дзержинск. Сам поселок, конечно, не был рассчитан на наплыв жителей с городскими запросами. Но все необходимое для жизни здесь есть, а также строится. Есть районная поликлиника, ей выделили еще одно здание. Есть и начальная школа, школьников постарше пока возят автобусами в соседнюю Пивовариху. Но в связи с ростом населения строится и еще одна — средняя, на 350 мест. В последнее время широко развивается благоустройство, появляются новые детские площадки, корты.

Расстояние от Иркутска — 2 – 4 километра.

Время в пути до центра Иркутска — 20 – 30 минут.

Цена квадрата — 76 – 115 тыс. рублей

Источник: Домклик

Урик, Хомутово, Куда

Есть люди, которые городскому комфорту предпочитают тишину и покой деревни. Именно поэтому, с появлением у жителей собственного транспорта и разветвлением междугородних маршрутов, началось активное строительство Хомутова. Сегодня три села, по сути, слились в одно большое. Здесь можно совместить плюсы деревенской жизни (селись в частном доме с банькой, личным подворьем и огородом) с прелестями городской — благоустройством жилья и территории. Школы и детские сады есть. Автобусы в Иркутск ходят, но лучше всего все же иметь личный транспорт. Из минусов — традиционные для всего региона пробки. Бывают проблемы с электричеством, часто — из-за майнеров.

Расстояние от Иркутска — 15 километров

Время в пути до центра города — 30 минут.

Цена квадрата — от 24 до 48 тыс. рублей

Источник: Домклик

Шелехов

Шелехов, город металлургии и большого алюминия, расположен в 11 километрах от областного центра и официально признан спутником Иркутска. Город молодой, ему нет и 70 лет. Застройка современная, жилой фонд достаточно новый, есть и совсем свежие ЖК. Строятся и объекты инфраструктуры.

В городе расположено крупное промышленное предприятие, поэтому нет проблем с занятостью, но есть с экологией. Те жители Шелехова, что работают в Иркутске, пользуются автобусами, электричкой или личным транспортом.

Расстояние от Иркутска — 11 километров

Время в пути до центра города — 30 минут

Цена квадрата - 70 – 95 тыс. рублей

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