Пробки и ДТП, зато красиво: сильный снегопад обрушился на Иркутскую область, смотрите фото

Снегопад превратил улицы и дороги в настоящую полосу препятствий. Фото: из личного архива Любови Арбатской

Суббота, 16 декабря, для жителей Иркутской области выдалась непростой. Снегопад, который начался еще накануне вечером и продолжался всю ночь и последующий день, превратил улицы и дороги в настоящую полосу препятствий.

Первыми справляться с природной стихией пришлось дорожным службам области. Коммунальщики вышли на расчистку дорог от снега уже в три часа ночи. Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области для этого были задействованы 42 комбинированные машины, 8 погрузчиков, 9 грейдеров и 14 тракторов. Техника почти сутки очищает основные магистрали, прилегающие дороги и подъезды в СНТ. Во всех районах Иркутска освобождают от снега тротуары, остановки и лестницы. Только за минувшую ночь с улиц столицы Приангарья было вывезено около 500 тонн снега.

Фото: Анастасия Куренова

Фото: Любовь Арбатская

Но как ни старались коммунальщики, погода оказалась сильнее. С самого утра Иркутск был скован серьезными заторами. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» дорожная ситуация на 14:00 оценивалась в семь баллов. Машины встали в многокилометровую очередь на улицах Маяковского, Гоголя, Джамбула, пересечении Ушаковской и Баррикад, Тимирязева, Карла Либкнехта, Партизанской, Советской и Декабрьских Событий. Ситуацию осложняли и возникшие дорожно-транспортные происшествия. Сложнее всего пришлось жителям микрорайона Березовый. Там водители с самого утра пытались выбраться в город по скользкому склону, до тех пор пока им на помощь не приехали коммунальщики и не посыпали дорогу песком.

Фото: Анастасия Куренова

Но несмотря на все сложности, многие иркутяне рады снегу.

«Как в сказке! Настоящая зима!», – пишут пользователи социальных сетей и делятся на своих страничках фотографиями и видео заснеженных городов. А дети массово играют в снежки, строят горки и «купаются» в сугробах.

Фото: Анастасия Куренова

Фото: Любовь Арбатская

По прогнозам иркутского гидрометцентра, обильные осадки прекратятся уже к вечеру субботы. Воскресенье, 18 декабря, выдастся довольно теплым. Температура днем составит -11-13 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -19-21 градуса. Синоптики ожидают слабый снег.

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