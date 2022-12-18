Угрюм-река и топливная война

Что происходит в Катангском районе Иркутской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Беспорядок рождается из порядка.

Порядок и беспорядок – это число»

Сунь-Цзы, трактат «Искусство войны»

В последнее время Катангский район нашего региона является одним из основных ньюсмейкером новостей, но новости эти явно отрицательного характера.

Территорию сильно лихорадит. Прошедшим летом судебная власть с подачи местной прокуратуры прекращала полномочия за нарушение антикоррупционного законодательства мэра района Сергея Чонского, однако, вопреки мнению региональных силовиков Чонскому с минимальным перевесом вновь удалось избраться на пост главного районного начальника на досрочных мэрских выборах, которые прошли в сентябре.

Увы, победив Сергей Юрьевич, кажется, не провел работу над ошибками. Что получают при этом жители района, можно проследить по небольшой толике информации, которая поступает из открытых новостных источников из далекой северной земли. Вот только малый перечень «побед» районной власти с момента очередного избрания старого-нового мэра Катанги:

- Фактическая заморозка строительства здания стационара Катангской районного больницы в селе Ербогачен, за которое уже оплачено не мало бюджетных средств.

- Упразднение детского стационара педиатрического отделения в той же больнице, в том же населенном пункте, как будто катангские дети вдруг куда-то исчезли, или все вместе укочевали жить на «большую землю».

- Постоянные отключения электроэнергии у потребителей села Ербогачен (между прочим, районной столицы!), при том, что местное население отапливает свои домовладения, преимущественно уже за счет элетроводонагревательных котлов и готово исправно платить местной ресурсоснабжающей организации, которой является МУП «Катангская ТЭК», не маленькие денежные средства за такую «доступную» в XXI веке на Крайнем Севере привилегию, как электричество.

В ноябре в районе даже был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», в связи с тем, что муниципальные энергетики не потрудились завести запас дизельного топлива, необходимый для без перебойного прохождения периода энергоснабжения, длящегося почти до конца года, то есть до открытия районной «дороги жизни» - местного автозимника, по которому можно завести топливо.

Ситуацию удалось разрешить только благодаря личному вмешательству Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева.

При этом, как не странно, но все полагающиеся закупочные процедуры МУП «Катангская ТЭК» были пройдены еще в феврале уходящего года, определен ответственный поставщик, и в марте с ним заключен договор на поставку 900 тонн дизельного топлива.

Поставка товара должна быть осуществлена в срок с 10 марта 2022 г. до 31 декабря 2022 г.

Одним из важнейших условий договора являлось то, что данная поставка должна осуществляться Поставщиком партиями и в количестве, указанном в заявке Заказчика в период действия зимней автодороги и полной воды по реке Нижняя Тунгуска.

На период выхода в печать настоящей статьи, Поставщиком исполнены более 90% обязательств по настоящему договору, с поставкой Заказчику дизельного топлива, общим объемом в 818,670 тонн.

Предположительно районный автозимник откроется 22-24 декабря 2022 г., что при наличии дизельного топлива, который Поставщик имеет на хранении в г. Усть-Кут, свидетельствует о том, что договорные обязательства будут исполнены им перед Заказчиком в полном объеме и в срок, указанный в договоре, так как те 760 километров, что отделяют г. Усть-Кут от с. Ербогачен, автомобильный транспорт пройдет максимум за три дня.

Но поскольку, нынешний поставщик топлива оказался неугоден районному мэру, который стремится продвинуть «ДРУГОЕ» лицо ВЕРОЯТНО БОЛЕЕ БЛИЗКОЕ, директор МУП «Катангская ТЭК» Андрей Молчанов получил указание на составление заявок действующему поставщику на завоз оставшихся 81,330 т. топлива в срок до 17 декабря 2022 г.

При этом, Чонский и Молчанов далеко не наивные советские парни из одноименного ВИА ансамбля «Веселые ребята» времен заката СССР и прекрасно осознают тот факт, что по состоянию на 17 декабря 2022 г. движение по автозимнику «местечко «Крест» - Ербогачен» ни фактически, ни юридически не разрешено ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», и отправлять туда водителей с автотранспортом, значит рисковать жизнью и здоровьем автоперевозчиков. Впрочем, уважаемые читатели, не буду взывать к высоким душевным мотивам человеколюбия, а также, присущим всем конфессиям нравственным ценностям, ставящим на первое место духовное, а не материальное. Все мы думаем более приземленно, а из совсем приземленного, в духе диалектического материализма, хочу Вам сообщить, что по условиям того же договора на поставку дизельного топлива, заключенного между МУП «Катангская ТЭК» и Поставщиком, его оплата должна была осуществляться Заказчиком в пользу Поставщика, в течение 30 дней после предоставления документов о фактической отгрузке топлива в МУП «Катангская ТЭК».

При этом Заказчик, на момент выхода данной статьи в печать, в рамках действующих договорных отношений не выполнил своих денежных обязательств перед поставщиком на сумму более 60 миллионов рублей и еще пытается «соскочить» с договора, выставляя заранее невыполнимые требования.

На лицо наглое и преднамеренное нарушение договорных обязательств по отношению к выполняющим свои обязательства строго в соответствии с зафиксированными договорными отношениями коммерсантов.

Не случайно у следователей и оперативников все больше и больше вопросов к мэру района и директору МУПа.

Что имеем по факту? По факту тот же поставщик топлива, что завозил солярку для нужд МУП «Катангская ТЭК» за лето, по прославленной мастером пера Шишковым реке Нижняя Тунгуска, завез водным маршрутом в село Ербогачен и отгрузил на хранение, по договору с указанным муниципальным учреждением, дизельное топливо в количестве 156,354 тонн, которое планировал реализовать местным геологоразведовательным организациям и их подрядчикам.

12 декабря 2022 г. на момент проверки владельцем количества данного топлива, содержащегося на нефтебазе села Ербогачен, использующейся МУП «Катангская ТЭК», настоящего топлива в количестве 148 тонн там просто не оказалось. По информации, полученной от простых работников данного учреждения, топливо, которое не принадлежало «Катангская ТЭК», ушло на их нужды для производства электроэнергии. Команду на это дало руководство указанного юридического лица. Таким образом, на лицо дичайшая растрата вверенного МУП «Катангская ТЭК» имущества, что повлекло за собой ущерб на сумму более 19 миллионов рублей.

Вопрос к читателям: осталось ли бы хоть у одного вменяемого человека, после описанных событий, желание работать на Катанге с вороватым МУПом и лично с мэром района Чонским, если бы такое произошло с Вами? Я думаю, ответ очевиден, и этот ответ отрицательный.

Вместе с тем, поставщик топлива, понимающий свою ответственность перед жителями села Ербогачен за осуществления полной поставки топлива, в соответствии с законом и с условиями договора, готов поставить более 81 тонны солярки, для того, что бы жители села не замерзли и могли пользоваться таким благом, как электроснабжение, но катангское руководство, не дает им это сделать.

Дорогой читатель, Вы, верно, спросите меня, ну что ты – автор, так уцепился за эти деньги 2023 года, когда речь в твоей статье идет о 2022 г.

Я отвечу, что на Катанге, вот уже несколько лет сложилась ситуация, исходя из которой деньгами за следующий год оплачивают поставку топлива за текущий. И никто ни когда не задался вопросом: почему такое произошло? Объяснение муниципалов о том, что каждый год вырабатывается больше электроэнергии, не учтенной тарифными планами, выглядит смешно для любого более-менее грамотного специалиста. Не в таком количестве и не в таких деньгах, как это преподносит Сергей Чонский. Это еще один предмет для разбирательств правоохранительных органов. Надеемся, оно скоро уже будет. А пока стоит ждать новых интересных событий из Катанги.

To be continued

Когда материал готовился к печати в телеграмме «Шишкин лес live» сообщается, что с целью проведения «разбора полетов» в Ербогачен вылетел начальник отдела энергетики и газификации регионального Министерства энергетики и ЖКХ Томишинец Максим Владимирович.

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