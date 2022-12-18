Узнали у метеорологов, какой будет погода в Иркутске на неделе с 19 по 25 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У природы нет плохой погоды, это всем сибирякам известно. Однако, к причудам небесной канцелярии лучше быть готовыми. Вдруг ударят морозы до -30, а шерстяные носки и варежки еще в дальнем углу шкафа. Узнали у синоптиков, какой будет погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 декабря 2022.

Погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 декабря 2022: несколько дней будет идти снег

Такое ощущение, что погода просто решила дать коммунальщикам лишь небольшой перерыв в виде воскресенья. Работы по очистке улиц от снега велись круглосуточно с самой пятницы. Поздно вечером снег еще вывозили из города. Даже если за ночь успеют все вывезти с городских магистралей, прогноз не утешительный – в понедельник, 19 декабря, в Иркутске снова осадки.

- Облачность в городе будет переменной, утром и днем пройдет небольшой снег, - говорят синоптики Иркутского Гидрометцентра. – Днем подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем ждем температурных показателей в районе -11…-13 градусов.

В ночь на вторник, по данным метеорологов Гидрометцентра России, столбики уличных термометров опустятся до -21, а днем 20 декабря снова выпадет снег. Обещают небольшой и кратковременный. Днем градусники покажут -13.

Погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 декабря 2022: потеплеет до -8

В ночь на 21 декабря в Иркутске до -23 и снова осадки. Небольшие и временами. В среду днем начнется потепление. Синоптики обещают в этот день всего -10 и без осадков. Потеплеет и ночью, ожидается всего 14 градусов ниже нуля. Первые три дня на неделе небо преимущественно будет затянуто облаками, а вот в четверг из-за «туч» выглянет солнце. Вероятно, поэтому в столице Приангарья 22 декабря всего -8 градусов.

Ночью 23 и 24 декабря -15, но снова пройдет снег. Продолжат падать снежинки с небес и днем в пятницу, и днем в субботу. В последний будний день метеорологи обещают до -10, в субботу -13.

По данным портала Гисметео, в Иркутске и в воскресенье продолжатся осадки. Днем похолодает до -15 градусов.

Погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 декабря 2022: прогноз синоптиков Гидрометцентра России. Фото: Гидрометцентр России

Такой будет погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 декабря 2022.

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