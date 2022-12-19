Новогодний стол в Иркутской области подорожал. Рассказываем, на сколько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До Нового года остается меньше двух недель, и многие хозяйки уже сейчас закупают продукты для праздничного стола. Что выгоднее - оливье или селедка под шубой, "КП"-Иркутск уже рассказывала, подсчитав их стоимость самостоятельно, используя средние цены на продукты. А теперь актуальные цены озвучил Иркутскстат.

Итак, на основные ингредиенты для самых популярных новогодних салатов в этом году жители региона потратятся больше, чем год назад. Оливье прибавило в цене на 10%, а селедка под шубой - на 8%. Но это ниже, чем всеобщее подорожание продуктов в 15%.

Фото: Иркутскстат.

- Причина – значительное снижение цены картофеля (на 35,9%), а также свеклы (на 16%), моркови (на 8,9%) и яиц (на 2,1%), - рассказали в Иркутскстате. - Вместе с тем, подорожали соленая сельдь (на 25,8%), маринованные овощи (17%), майонез (12,3%), вареная колбаса (12,2%), лук (0,6%).

Так, оливье обойдется в 484 рубля, а сельдь под шубой в два раза дешевле - 230 рублей. Выбрать какой-то один салат или приготовить оба, а может побаловать домочадцев чем-то новеньким - решать вам.