Отопительный сезон в Иркутске в 2023 году может наступить раньше из-за потепления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске в 2023 году может наступить раньше из-за потепления. Как отмечают в администрации города, решение о завершении отопительного сезона принимается в конце апреля.

- Отопительный период завершается, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится выше +8 градусов, - сообщают в комитете городского обустройства администрации Иркутска.

Когда отключат отопление в Иркутске в 2023 году

Даты отключения отопления в Иркутске в 2023 году пока неизвестны. Каждый год оно назначается на разное время. В прошедшем году отопительный сезон закончился 12 мая. Этой весной решение о его завершении могут принять раньше. По предварительным прогнозам синоптиков, конец апреля в Иркутске обещает быть теплым. В последнюю неделю температура может достичь отметки +18.

Но метеорологи напоминают, что в апреле погода изменчива, поэтому точные даты отключения тепла предсказать пока нельзя.

После отключения отопления в Иркутске в 2023 году сотрудники ЖКХ проведут в городе работы по подготовке тепловых сетей к следующему периоду. Будут проведены гидравлические испытания системы отопления в городе. В прошлом году они длились на протяжении двух недель.

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