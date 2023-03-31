Тотальный диктант в Иркутске в 2023 году состоится 8 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тотальный диктант в Иркутске в 2023 году пройдет 8 апреля. Всероссийская акция в городе состоится уже в 13 раз. А если вы еще не участвовали, то в этом году точно стоит проверить уровень своей грамотности. “КП-Иркутск” расскажет, где пройдет диктант и как написать его на отлично.

Тотальный диктант в Иркутске в 2023 году: площадки, регистрация

Тотальный диктант в Иркутске в 2023 году состоится 8 апреля в 13.00, в очном и дистанционном формате. С 29 марта началась регистрация на Всероссийскую акцию. Всем, кто желает принять участие, нужно просто заполнить анкету на сайте.

В этом году для ТД подготовили целых 19 площадок в Иркутске. Самые крупные из них - Планетарий «Ноосфера», Дом молодежи и ЦСИ «Огонь». Диктант также будут писать в Художественном музее на Свердлова, Институте филологии на Ленина, ИрГУПСе на Чернышевского и в 12 библиотеках города.

Тотальный диктант в Иркутске в 2023 году: текст, автор

Автором текста для Тотального диктанта в Иркутске в 2023 году является наш земляк, уроженец города Черемхово, писатель и журналист Василий Авченко. Текст, посвящен русскому путешественнику и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

- Тотальный диктант для меня - не только экзамен на знание родного

языка, но и очередной нырок в отечественную словесность, - говорит Василий Авченко. - Я чувствую себя гражданином не только России, но и русского языка: я живу в нем, принадлежу ему. Отношение к русскому языку у меня почти религиозное - это настоящее чудо, океан, вселенная. И я счастлив быть частичкой этой вселенной. Для меня важно и то, что Тотальный диктант - проект сибирского происхождения, что он не замыкается на столицах и, кочуя из города в город, “сшивает” нашу огромную страну.

Тотальный диктант в Иркутске в 2023 году: гости

Для участников Тотального диктанта в Иркутске в 2023 году организаторы подготовили приятный сюрприз. 8 апреля своим визитом иркутян порадует Яна Вагнер. Писательница, из под-пера которой вышли такие романы, как «Живые

люди», «Кто не спрятался» и «Вонгозеро», будет диктовать текст на площадке ИФИЯМ.

Координатором акции в Иркутске уже два года является Екатерина Зайцева. Вот что она рассказала корреспонденту “КП-Иркутск”.

- В 2022 году проверить свои знания русского языка пришел 501 иркутянин. По итогам проверки, на отлично диктант написали 30 человек, - рассказывает Екатерина. - Что касается списывания, то многие признаются, что не видят в этом смысла. В первую очередь люди пишут диктант для себя, чтобы проверить свою грамотность. Многие принимают участие целыми семьями.

Тотальный диктант в Иркутске в 2023 году: распространенные ошибки

Екатерина Зайцева рассказывает, что самыми распространенными на иркутских площадках в прошлом году стали пунктуационные ошибки, такие как неправильная расстановка запятых. Но в то же время оказалось, что многие участники правильно ставят в тексте тире и двоеточие.

При оценке результатов Тотального диктанта в Иркутске в 2023 году будут учитывать количество орфографических и пунктуационных ошибок. Если допущена всего одна пунктуационная - оценка пять. Если ошибок больше, то оценка, соответственно, ниже.

Как написать Тотальный диктант на отлично

Текст для Тотального диктанта в Иркутске в 2023 году будет посложнее, чем для обычных школьных диктантов. Но шанс на успех и высокую оценку есть! Все, кто намерен получить пятерку за знание русского языка, могут заранее подготовиться к испытанию.

Организаторы советуют заглянуть в официальные группы Всероссийской акции “Тотальный диктант” в соцсетях. Там можно найти полезные советы и посмотреть разбор отдельных фрагментов текстов, по которым пишется диктант. А первого апреля организаторы акции устроят онлайн-встречу с Василием Авченко. Все желающие могут присоединиться к трансляции и задать автору любые вопросы.

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