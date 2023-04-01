Что произошло в Иркутске в ночь на 1 апреля 2023 года: последние новости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительниц Иркутска поймали на мошенничестве с земельным участком, стоимость которого оценивается в 100 миллионов рублей. Одна женщина решила зарегистрировать право собственности на этот участок, находящийся на Байкальском тракте. Правда, документы для этого она предоставила поддельные. Чтобы не погореть на этой схеме, в регистрации ей посодействовала подруга.

Иркутянину назначили 11 лет колонии за вербовку в запрещенную организацию ИГИЛ*. Как выяснилось, мужчина убеждал своих знакомых отправиться в Дагестан, а оттуда в Сирию, чтобы вступить в ряды запрещенного в России «Исламского государства»*

Мэр Братска Сергей Серебренников высказался по поводу отмененного в местном драматическом театре спектакля "Козий остров". Глава города считает, что никаких скандалов вокруг постановки не разгорелось, а сам спектакль просто открылся зрителю не в то время.

84-летняя женщина погибла в загоревшемся доме на улице 2-я Огородная в Иркутске. Пожар произошел около полуночи 30 марта. Сейчас специалисты работают на месте происшествия и выясняют причину пожара.