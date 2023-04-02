Что произошло в Иркутске в ночь на 2 апреля 2023 года: последние новости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области главу муниципалитета признали виновной в уничтожении огнем 70 квартир. Как выяснилось, она не организовала комплекс мер, необходимых для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Так, в мае 2023 года в поселке Дальний произощел обрыв линий электропередач. Из-за этого загорелась растительность и начался пожар.

Делегация Иркутской области выступила на семинаре по выплатам пострадавшим от ЧС. На семинаре присутствовали субъекты Приморского края, Бурятии, Иркутской области, Якутии и Ставропольского края. Именно эти регионы в зоне риска возникновения ЧС.

Иркутский театр юного зрителя работает над спектаклем «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Эта постановка приурочена к 200-летию со дня рождения драматурга. Известно, что над спектаклем работает команда из Санкт-Петербурга.