Конкурсы на сайте "КП"-Иркутск за полтора месяца набрали свыше 65 тысяч просмотров Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В начале ноября "КП"-Иркутск запустила на своем сайте два конкурса - "Мама в погонах" и "Мой ласковый зверь". Читатели активно присылают заявки, а также поддерживают тех, кто уже в числе участников. Оба конкурса, по данным счетчика LiveInternet, уже собрали больше 65 тысяч просмотров! А это значит, что нам удалось предложить то, что действительно интересно людям, и вызвать живой отклик.

Так, традиционный и любимый жителями Иркутской области конкурс среди сотрудниц силовых ведомств на этот раз мы подали в новой форме, приурочив ко Дню матери, который отмечался в конце ноября. Сибирячки с удовольствием присылают свои фотографии и рассказы о семье, о том, как им удается совмещать карьеру и воспитание детей. За победу на данный момент сражается 25 мам в погонах. Борьба разыгрывается жаркая! Это подтверждается просмотрами конкурса - суммарно за ноябрь и декабрь их свыше 39,3 тысяч.

А конкурс "Мой ласковый зверь" - для тех, у кого есть домашние питомцы. Иркутяне активно делятся снимками своих кошек, собак и попугаев. Участников 112, и заявки продолжают поступать. Конкурс набрал больше 26 тысяч просмотров, так как владельцы активно поддерживают своих животных и друг друга.

Желаем всем участникам удачи и приглашаем новых конкурсантов! Участвуйте, голосуйте и побеждайте!

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