К третьему апреля в школы Иркутска подали почти 6 тысяч заявлений на прием в первый класс. Фото: Евгения ГУСЕВА

Первого апреля начался набор детей в первые классы в школы Иркутска. Сколько ребят впервые пойдут на уроки, как правильно подать заявление, а заодно и что говорят родители про самые крупные учреждения в городе, расскажет “КП-Иркутск”.

Школы Иркутска: запись в первый класс, даты

- В Иркутской области кампания по записи детей в 1 класс стартовала 31 марта. По данным на 3 апреля, направлено 5923 заявлений, 4880 из них - в электронной форме через Госуслуги, - говорят в министерстве образования Иркутской области. - Начало онлайн-записи детей в первый класс прошло без технических сбоев.

Напомним, первый этап записи первоклашек в школы Иркутска пройдет с 1 апреля по 30 июня. В это время рассматривают заявления от тех, кто проживает на закрепленной за школой территории или имеют преимущественное право на зачисление.

Второй этап пройдет с 6 июля до 5 сентября. В этот период заявление на зачисление в первый класс родители подают независимо от места их проживания. Подробнее о процессе зачисления вы можете узнать здесь.

Записать ребенка в первый класс можно двумя способами. Первый - лично обратиться в выбранную школу, узнать все подробности и подать необходимые документы.

Второй - подать копии документов в ближайшем МФЦ или загрузить их на сайте Госуслуг. Место за ребенком бронируется. А после того как родители принесут оригиналы документов в школу, сообщение о зачислении поступит в личный кабинет на Госуслугах.

Школы Иркутска: номера школ, адреса, отзывы родителей

Родителям, чьи ребята идут на уроки в первый раз, любопытно узнать побольше о месте, где будут учиться их дети. “КП-Иркутск” проверила отзывы на несколько крупных школ в разных районах Иркутска за последние два года.

О том, что больше всего волнует школьников и их родителей, мы узнали из приложения “2ГИС”. Увы, иногда встречаются и негативные отзывы, но положительных ощутимо больше. Многие с теплотой вспоминают, как когда-то сами учились в этих учреждениях, кто-то делится впечатлениями со слов своих детей, - например, о том, что в столовых вкусно готовят, а учителя интересно и понятно объясняют темы.

Школа 76 в Иркутске, Иркутской 30-й Дивизии, 24

- Самая крутая школа! Учителя крутые, Галина Максимовна самая лучшая!

- Классная школа, но для хороших оценок нужно очень стараться!

Школа 28 в Иркутске, Маршала Конева, 22

- Отличная школа, выпустилась 2 года назад.

- Учителя отличные, есть конечно принципиальные преподаватели, но их немного. Учителя понимающие, веселые, поругать, конечно, могут, но это все заслуженно.

Школа 23 в Иркутске, Советская, 172

- Отличная школа. Нисколько не пожалели. Грамотные и добрые педагоги.

- Хорошая школа, учатся мои дети, всем нравится.

Гимназия 2, Университетский, 85

- Самая лучшая гимназия! Очень хорошие педагоги, есть свои нюансы конечно, а в общем все классно. Дочка очень любит свою гимназию!

- Моя дочь учится здесь, здание чистое, библиотека классная, вкусно кормят. Мне тоже всегда обстановка нравится.

Гимназия 25, Маршала Жукова, 2/1

- Стильная школа для детишек от 1 до 4 класса.

- Новый корпус 2020-го года просто великолепен. Большие просторные классы, бассейн и пр. Сам бы учился, да только мне уже 30 лет.

Школа 1, Богданова, 6

- Хорошая школа. Но кажется здесь что-то не то. А вообще все понравилось.

- Лучшая школа.

Школа 19 в Иркутске, Лермонтова, 279

- Хорошая школа. Преподаватели отличные, красивое здание и внутри, и снаружи. Бассейн, планетарий, конференц-залы.

- Очень крутой планетарий.

- Много народу, какой-то лабиринт. Одна звезда за лавочку на входе.

Школа 3, Госпитальная, 2

- Я здесь учусь. Классная школа.

Это, конечно, далеко не все школы Иркутска. Их очень много, поэтому важно выбрать наиболее подходящее для вас учреждение, где ребенок будет грызть гранит науки. Кроме того, не во всех учреждениях принимают с 1 класса - в гимназиях или лицеях прием может начинаться с 5 класса.

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