Анастасию Потихенскую, обвиняют в "распутстве и бескультурщине". Фото: Братский драмтеатр.

Нашумевший спектакль «Козий остров» по пьесе Уго Бетти вышел в свет больше недели назад в Братском драмтеатре. Но разгоревшиеся страсти по поводу премьеры все никак не утихают. Напомним, что «виной» всему стал выход одной из героинь в обнаженном виде. Многие люди осуждают актрису Анастасию Потихенскую, обвиняя ее в "распутстве и бескультурщине". Артистка рассказала «КП»-Иркутск, как живет после выхода постановки и какие отзывы получает от «поклонников».

- Негатив льется в комментариях, - рассказывает Анастасия. - Но я хочу сказать спасибо этим людям! Теперь к театру приковано столько внимания. Многие хотят попасть на спектакль. Для этого люди готовы подписывать петиции и устраивать закрытые показы. Ну а я стараюсь не обращать внимания на людей, которые очень поверхностно осудили постановку и мой образ.

Негатив льется на Анастасию только в комментариях. Фото: Братский драмтеатр.

Родители Анастасии ее, наоборот, поддержали. Молодой человек Анастасии тоже актер, поэтому все понял и не был против такого выступления. А друзья вообще в восторге от актерской игры и образа.

- Мне только обидно, что наш труд был напрасным, - рассказывает Настя. - Ведь мы на протяжении двух месяцев посещали репетиции. Каждый день без выходных отрабатывали сцену за сценой. Постановка была психологически тяжелая. У меня были истерики, депрессии и панические атаки. Работала на износ и отдавала себя полностью. Бывало, что дома даже не могла поговорить с близкими из-за стресса. Мы всю душу вложили, поэтому расстроились, когда после трех успешных показов руководитель театра сообщил, что спектакль больше не выйдет на нашей сцене. Я никогда не испытывала такого опустошения.

Но у актеров еще есть надежда, что на этом «жизнь» их спектакля не окончена. Они успели снять премьеру на камеру и отправить на фестиваль "Поговорим о любви". Надеются, что им заинтересуются театры других регионов России.

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