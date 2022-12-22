Золотой партнер для Приангарья

Производственные показатели на уровне, но главное - забота о людях.

«Полюс Вернинское» входит в состав крупнейшего производителя золота в России - компании «Полюс». Немалое внимание золотодобытчики уделяют развитию Бодайбинского района - территории присутствия. Этот год не стал исключением. На что же еще, кроме драгоценного металла, обращают пристальное внимание в «Полюс Вернинском»?

На кадры

«Полюс Вернинское» помогает Бодайбинскому горному техникуму. В этом году было выделено 2,3 миллиона рублей на разработку проекта ремонта кровли и фасадов. Также в учебном заведении оборудовали лабораторию.

Фото: предоставлено компанией.

- Мы договорились об открытии в техникуме новой специальности «обогащение полезных ископаемых», рассчитываем, что выпускники придут к нам работать - отмечает управляющий директор «Полюс Вернинского» Игорь Цукуров.

Игорь Цукуров. Фото: предоставлено компанией.

На здоровье

Еще один подопечный - бодайбинская районная больница. В прошлые годы «Полюс Вернинское» по соглашению о социально-экономическом партнерстве приобрел для медучреждения детский аппарат ИВЛ, электрокардиографы, стоматологическую установку, компьютерный томограф, в этом году оснастил реанимацию системой мониторинга физиологических показателей и стерилизатором.

Фото: предоставлено компанией.

- Если сравнить больницы нашего масштаба по Иркутской области, то по уровню оснащенности оборудованием мы будем на первом месте, - считает главный врач районной больницы Бодайбо Денис Кернер.

На летнюю занятость

Каждое лето, в том числе и в 2022 году, «Полюс Вернинское» вместе с администрацией Бодайбо и Бодайбинского района организует «Зеленый десант». Этот проект позволяет подросткам из малоимущих семей подработать, убирая мусор около школ и детсадов, в скверах и на спортивных площадках.

Фото: предоставлено компанией.

На школу

В августе компания «Полюс Вернинское» традиционно помогла собраться в школу детям Бодайбинского района. 160 ученикам купили канцелярию, форму, обувь, спортивные костюмы, рюкзаки на сумму более 1,5 миллиона рублей. К Новому году 49 ребят получили пуховики и обувь. «Теплые» подарки, более чем на 900 тысяч рублей, отправлены, в том числе, и в отдаленные северные поселки Перевоз и Кропоткин.

Фото: предоставлено компанией.

На культуру

Около 2,5 миллиона рублей выделили золотодобытчики на реконструкцию культурно-досугового центра «Витим» в Бодайбо.

Кроме того, этим летом компания «Полюс» сделала иркутянам и гостям города подарок к 85-летию Приангарья: в Иркутск на гастроли приехал столичный Театр на Таганке со спектаклями «Lе Тартюф. Комедия», «Земляничная поляна» и «Вишневый сад. Комедия».

Фото: предоставлено компанией.

На науку

На Вернинском горно-обогатительном комбинате уже не в первый раз побывала экспедиция Витимского заповедника. Специалисты изучали влияние крупного промышленного объекта на природу. Кроме того, при поддержке «Полюса» в заповеднике построили искусственные гнездовья для редких птиц.

Фото: предоставлено компанией.

На экологию

Этим летом в Иркутске прошел форум «Осознанная промышленная экология», организованный компанией «Полюс» и ИРНИТУ. Помимо дискуссий и круглых столов стартовал первый экологический хакатон для студентов политеха.

- Нам интересно познакомиться с будущими потенциальными сотрудниками и узнать их точку зрения на проблемы окружающей среды. Готовы поддержать лучшие идеи, - пояснила директор департамента по устойчивому развитию компании «Полюс» Дарья Григорьева.

Фото: предоставлено компанией.

КОНКРЕТНО

«Полюс Вернинское» является ведущим золотодобывающим предприятием в Иркутской области. Компания перерабатывает более 3,6 миллиона тонн руды в год и производит более 9 тонн металла.

При этом коэффициент извлечения золота составляет порядка 90%. Это рекордный показатель среди всех предприятий «Полюса» - лидера российской золотодобычи.

Вернинское является действующим лидером рейтинга хозяйствующих субъектов области, в котором учтены показатели финансово-экономический, инвестиционной и трудовой деятельности.