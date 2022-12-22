Торговая сеть «Слата» назвала любимые готовые блюда покупателей

Торговая сеть «Слата» приготовила новогодний стол для всех. ФОТО: ООО "Маяк".

В сети «Слата» уже 13 лет развивается собственное производство готовой еды в супермаркетах. Покупатели ее любят: в среднем реализуется 400 тонн продукции в месяц. И хотя пандемия внесла некоторые коррективы в требования, в частности по упаковке, оборот сегмента готовой еды по итогам 2022 года увеличился и дальше будет расти.

- Люди сейчас все чаще экономят на ресторанах, заменой которым и является готовая еда. Более внимательное отношение к ценам приводит к тому, что готовой кулинарией частично замещается доставка еды из ресторанов. Учитывая региональную особенность, где предложения ресторанов в большинстве своем в ценовом сегменте выше среднего, мы видим высокий потенциал в развитии и ответы на потребности. Рост интереса к доступному фастфуд способствует росту предложений от нашей сети, - отмечает директор собственного производства ТС «Слата» Олег Амелин.

За 11 месяцев 2022 года в сети супермаркетов «Слата» продали 400 тысяч штук продукции собственного производства. Причем осенью спрос вырос на 120%, по сравнению с прошлым годом, за счет улучшения предложений в этой категории. Самые популярные - блинчики с начинкой и без и гамбургеры. Любят покупатели также курицу-гриль, традиционные салаты оливье и сельдь под шубой.

Хорошая новость для тех, кто любил покупать салатики и горячее на развес: «Слата» постепенно вернет продажи весовой продукции готовой кулинарии. Из-за пандемии все пришлось перевести на индивидуальную закрытую упаковку, но возможность выбрать тот объем, который необходим, осталась - это важно и, к счастью, уже появилось в ряде супермаркетов.

За 11 месяцев 2022 года в сети супермаркетов «Слата» продали 400 тысяч штук продукции собственного производства. ФОТО: ООО "Маяк".

В сети «Слата» всегда опираются на рыночную ситуацию, тенденции и потребительский спрос. Так, в этом году расширилась линейка предложений продукции Food to go, доступной по цене.

- Этот тренд набирает обороты, поэтому у части ассортимента мы изменили состав и вкус продукта, улучшили упаковку и дизайн. В результате получили рост продаж почти в два раза. Особенно среди студентов. Наиболее востребованы сэндвичи, гамбургеры, пицца, хот-дог и кебаб, - добавил Олег Амелин.

Еще одна яркая новинка в «Слате» - бенто-тортики («бэнто» - японский термин для однопорционной упакованной еды).

В настоящее время собственное производство «Слаты» продолжает работать над расширением ассортимента готовых блюд. В фокусе внимания горячий хлеб, готовые решения, супы и напитки, замороженные полуфабрикаты из мяса и птицы. Вместе с качеством главный критерий - сохранение доступных и комфортных цен.

К новому году «Слата» выпустила замечательное предложение для тех, кто ждет гостей, но не хочет тратить драгоценное время на долгую вахту у плиты: новогодний стол на заказ (ссылка Приготовим любое блюдо на заказ (slata.ru).

- Мы решили предложить нашим покупателям их любимые традиционные новогодние блюда на заказ и освободить себя от многочасовой подготовки. Мы разработали меню, а заказ можно сделать по телефону или в любом магазине «Слата, - рассказала об услуге главный технолог ТС «Слата» Марина Острасть.