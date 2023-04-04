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Общество4 апреля 2023 7:55

Ходим в больницы без вреда для бюджета: как получить налоговый вычет за лечение в Иркутске в 2023 году

За лечение в Иркутске в 2023 году можно вернуть до 120 тысяч рублей по налоговому вычету
Юлия ФИЛИППОВА
Налоговый вычет за лечение доступен для всех, кто получает “белую зарплату”

Налоговый вычет за лечение доступен для всех, кто получает “белую зарплату”

Фото: Даниил ОПАРИН

По закону официально трудоустроенные граждане могут вернуть часть средств из уплаченных налогов. К примеру, при расходах на медицинские услуги. Как получить налоговый вычет за лечение в Иркутске в 2023 году - расскажет “КП-Иркутск”.

Налоговый вычет за лечение в Иркутске 2023: кто может получить

Налоговый вычет за лечение в Иркутске в 2023 году можно получить, если вам пришлось поправлять свое здоровье за деньги. Это касается тех случаев, когда вы лечите зубы в частной клинике, оплачиваете операцию себе или родственникам, покупаете дорогие лекарства и так далее. Чтобы не нанести ущерб бюджету, можно вернуть 13% от таких расходов.

Налоговый вычет за лечение доступен для всех, кто получает “белую зарплату”. Если вы работаете официально, то можете вернуть назад часть денег, потраченных на медицинские услуги. В этом случае подоходный налог размером 13% за вас платит работодатель.

Расходы, по которым можно получить налоговый вычет за лечение:

- Медицинские услуги, которые были оказаны вам, вашему супругу или супруге, вашим детям (в том числе и усыновленным), а также вашим родителям.

- Лекарства, купленные для вас или членов вашей семьи.

- Страховка по договору ДМС, заключенному для своего лечения или лечения членов семьи.

Для возврата налогового вычета за лечение вам нужна справка “2-НДФЛ”, которая подтвердит, что вы имеете право на возврат части денег.

Налоговый вычет на лечение в Иркутске в 2023 году позволяет вернуть до 120 тысяч рублей за календарный год. Получить назад часть денег можно за фактически оказанные медицинские услуги и лекарства, купленные по предписанию врача.

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