Налоговый вычет за лечение доступен для всех, кто получает “белую зарплату” Фото: Даниил ОПАРИН

По закону официально трудоустроенные граждане могут вернуть часть средств из уплаченных налогов. К примеру, при расходах на медицинские услуги. Как получить налоговый вычет за лечение в Иркутске в 2023 году - расскажет “КП-Иркутск”.

Налоговый вычет за лечение в Иркутске 2023: кто может получить

Налоговый вычет за лечение в Иркутске в 2023 году можно получить, если вам пришлось поправлять свое здоровье за деньги. Это касается тех случаев, когда вы лечите зубы в частной клинике, оплачиваете операцию себе или родственникам, покупаете дорогие лекарства и так далее. Чтобы не нанести ущерб бюджету, можно вернуть 13% от таких расходов.

Налоговый вычет за лечение доступен для всех, кто получает “белую зарплату”. Если вы работаете официально, то можете вернуть назад часть денег, потраченных на медицинские услуги. В этом случае подоходный налог размером 13% за вас платит работодатель.

Расходы, по которым можно получить налоговый вычет за лечение:

- Медицинские услуги, которые были оказаны вам, вашему супругу или супруге, вашим детям (в том числе и усыновленным), а также вашим родителям.

- Лекарства, купленные для вас или членов вашей семьи.

- Страховка по договору ДМС, заключенному для своего лечения или лечения членов семьи.

Для возврата налогового вычета за лечение вам нужна справка “2-НДФЛ”, которая подтвердит, что вы имеете право на возврат части денег.

Налоговый вычет на лечение в Иркутске в 2023 году позволяет вернуть до 120 тысяч рублей за календарный год. Получить назад часть денег можно за фактически оказанные медицинские услуги и лекарства, купленные по предписанию врача.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как я второй раз сдавала ЕГЭ спустя 10 лет и что из этого вышло (подробнее)

В Тайшетском районе 3 апреля 2023 года мужчина напал на главу администрации с ножом (подробнее)

Хлеб, мука, пшено и картофель подешевели в Иркутской области (подробнее)