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Общество4 апреля 2023 8:52

Рассказываем, как оформить налоговый вычет за обучение в Иркутске в 2023 году

За обучение в Иркутске в 2023 году можно вернуть до 120 тысяч рублей по налоговому вычету
Юлия ФИЛИППОВА
Каждый год можно возвращать часть денег за обучение назад через социальный налоговый вычет.

Каждый год можно возвращать часть денег за обучение назад через социальный налоговый вычет.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студентам, которые поступили на бюджет, эта информация не пригодится. А тем, кто платит за получение высшего образования, полезно знать, как получить налоговый вычет за обучение в Иркутске в 2023 году. Каждый год можно возвращать часть денег назад.

Налоговый вычет за обучение в Иркутске в 2023 году: кто может получить

- Те, кто учится (очно или заочно), но при этом официально трудоустроены и платят подоходный налог.

- Те, кто платит за очное обучение детей, братьев или сестер в возрасте до 24 лет.

Для возврата части денег за обучение по налоговому вычету Иркутске в 2023 необходимо, чтобы у образовательного учреждения было лицензия, подтверждающая его статус учебного заведения. Помимо вузов и институтов к учебным заведениям относятся детские сады, школы, курсы повышения квалификации, центры службы занятости, автошколы, школы искусств, музыкальные и спортивные школы.

За обучение детей по налоговому вычету в Иркутске в 2023 можно получить до 50 тысяч рублей в год.

За собственное обучение либо обучение братьев и сестер можно получить до 120 тысяч рублей в год. Но сюда же включаются и другие социальные расходы (например, на лечение или взносы на накопительную часть трудовой пенсии), если вы с них также захотите получить вычет.

Какие документы нужно собрать:

- Договор с образовательным учреждением на оказание услуг;

- Документы, подтверждающие оплату услуг;

- Если платите не за себя, то документы, подтверждающие степень родства (например, свидетельство о рождении).

Как получить вычет за обучение:

1. Заполните налоговую декларацию в форме 3-НДФЛ;

2. Подготовьте документы, подтверждающие право на вычет за расходы на обучение;

3. Представьте заполненную налоговую декларацию и копии документов в налоговый орган по месту жительства.

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