Каждый год можно возвращать часть денег за обучение назад через социальный налоговый вычет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студентам, которые поступили на бюджет, эта информация не пригодится. А тем, кто платит за получение высшего образования, полезно знать, как получить налоговый вычет за обучение в Иркутске в 2023 году. Каждый год можно возвращать часть денег назад.

Налоговый вычет за обучение в Иркутске в 2023 году: кто может получить

- Те, кто учится (очно или заочно), но при этом официально трудоустроены и платят подоходный налог.

- Те, кто платит за очное обучение детей, братьев или сестер в возрасте до 24 лет.

Для возврата части денег за обучение по налоговому вычету Иркутске в 2023 необходимо, чтобы у образовательного учреждения было лицензия, подтверждающая его статус учебного заведения. Помимо вузов и институтов к учебным заведениям относятся детские сады, школы, курсы повышения квалификации, центры службы занятости, автошколы, школы искусств, музыкальные и спортивные школы.

За обучение детей по налоговому вычету в Иркутске в 2023 можно получить до 50 тысяч рублей в год.

За собственное обучение либо обучение братьев и сестер можно получить до 120 тысяч рублей в год. Но сюда же включаются и другие социальные расходы (например, на лечение или взносы на накопительную часть трудовой пенсии), если вы с них также захотите получить вычет.

Какие документы нужно собрать:

- Договор с образовательным учреждением на оказание услуг;

- Документы, подтверждающие оплату услуг;

- Если платите не за себя, то документы, подтверждающие степень родства (например, свидетельство о рождении).

Как получить вычет за обучение:

1. Заполните налоговую декларацию в форме 3-НДФЛ;

2. Подготовьте документы, подтверждающие право на вычет за расходы на обучение;

3. Представьте заполненную налоговую декларацию и копии документов в налоговый орган по месту жительства.

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