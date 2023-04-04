Каждый год можно возвращать часть денег за обучение назад через социальный налоговый вычет.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Студентам, которые поступили на бюджет, эта информация не пригодится. А тем, кто платит за получение высшего образования, полезно знать, как получить налоговый вычет за обучение в Иркутске в 2023 году. Каждый год можно возвращать часть денег назад.
- Те, кто учится (очно или заочно), но при этом официально трудоустроены и платят подоходный налог.
- Те, кто платит за очное обучение детей, братьев или сестер в возрасте до 24 лет.
Для возврата части денег за обучение по налоговому вычету Иркутске в 2023 необходимо, чтобы у образовательного учреждения было лицензия, подтверждающая его статус учебного заведения. Помимо вузов и институтов к учебным заведениям относятся детские сады, школы, курсы повышения квалификации, центры службы занятости, автошколы, школы искусств, музыкальные и спортивные школы.
За обучение детей по налоговому вычету в Иркутске в 2023 можно получить до 50 тысяч рублей в год.
За собственное обучение либо обучение братьев и сестер можно получить до 120 тысяч рублей в год. Но сюда же включаются и другие социальные расходы (например, на лечение или взносы на накопительную часть трудовой пенсии), если вы с них также захотите получить вычет.
- Договор с образовательным учреждением на оказание услуг;
- Документы, подтверждающие оплату услуг;
- Если платите не за себя, то документы, подтверждающие степень родства (например, свидетельство о рождении).
1. Заполните налоговую декларацию в форме 3-НДФЛ;
2. Подготовьте документы, подтверждающие право на вычет за расходы на обучение;
3. Представьте заполненную налоговую декларацию и копии документов в налоговый орган по месту жительства.
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