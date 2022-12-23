Все начинается с бумажных самолетиков

ФОТО: предоставлено компанией.

Приангарье давно славится как родина устремленных в небо изобретателей: здесь, на Иркутской земле, родились великие русские конструкторы Камов, Миль, Янгель. А потому наша область не осталась равнодушной к 100-летию конструкторского бюро «Туполев», которое отмечается в 2022-м. Иркутск запомнит уходящий год открытием Детского авиационного центра и проведением посвященных туполевскому юбилею открытых авиамодельных соревнований «Кубок мэра» - еще никогда у нас не состязались в пускании бумажных самолетиков.

Авиамодельные кружки - кузница кадров для авиазаводов

Между тем можно смело предполагать, что именно с бумажных самолетиков начинали свой взлет многие великие авиаконструкторы. Оказалось, что это занятие, несмотря на кажущуюся несерьезность, - целая наука! Родилась она с целью использования бумажных самолетиков для тестирования новых идей при конструкции реальных самолетов. А спортивные состязания по запусканию самолетиков из бумаги давно проходят на самом высоком международном уровне.

Вот и в Иркутске первая из трех номинаций «Кубка мэра» - модель из чертежной бумаги. Без топлива, без двигателей - обычный бумажный самолетик (планер) из стандартного листа формата А4. Такой может сделать любой первоклашка на уроке технологии в школе или дома с родителями.

Две другие номинации посложнее: это модели планера и резиномоторные модели самолетов с использованием дерева, бумаги, полиэтиленовой пленки, потолочной плитки а также пластилина для центровки модели и резиномотора соответственно. Но и их вполне можно научиться делать: в этом помогут методические пособия организатора состязаний - благотворительного фонда «Байкал Интеграция». На информационных ресурсах фонда и его партнеров в интернете легко можно найти ссылки на мастер-классы и онлайн-консультации от специалистов, на учебные пособия, содержащие рекомендации по проведению соревнований на уровне класса и школы - их можно организовывать во время классных часов и уроков технологии.

Дальше - больше! Для обучения и передачи опыта совместно со специалистами НИИ ИРНИТУ уже разрабатывается специальная цифровая платформа, наподобие «Учи.ру», «Дневник.ру», «Синергия.ру». А в «Кубках мэра» следующих лет организаторы планируют ввести номинации и для моделей с резиномоторным двигателем, кордовых моделей и беспилотных летательных аппаратов.

- У промышленных предприятий, таких, например, как наш Иркутский авиазавод, постоянно растет спрос на инженеров-конструкторов и квалифицированных механиков - и впредь этот спрос на фоне импортозамещения будет только расти, - считает исполнительный директор благотворительного фонда Дмитрий Гореванов. - Именно поэтому у нас и возникла инициатива популяризации авиамодельного спорта среди школьников начальных классов: так два года назад родился замысел проекта «Авиамодельный кружок в каждую школу», логичным развитием которого стал «Кубок мэра», стартовавший в сентябре уходящего года.

ФОТО: предоставлено компанией.

Иркутский Детский авиационный центр - образец для всей страны

Организаторы проекта уверены, что многие участники и особенно победители таких соревнований будут рады продолжить обучение любимому делу в Детском авиационном центре. Он открылся в день празднования 100-летия КБ «Туполев», в нем еще ведется дооборудование, но он уже претендует на то, чтобы стать образцом для всей страны.

- Наш Детский авиационный центр создается как модель и образец для возникновения детских центров технического развития по всей стране. Это своего рода типовой модульный проект, который можно привязать к любой местности, - объясняет управляющий благотворительным фондом «Байкал Интеграция» Александр Сухачевский. - Причем этим центрам необязательно придерживаться авиационной направленности, актуальной для Иркутска, в других городах дети могут заниматься моделированием судов, ракет и другими видами технического спорта. И нам уже поступил ряд заявок на предоставление информации, необходимой для тиражирования нашего опыта.

Иркутский же центр собирается специализироваться на планеризме и беспилотных летательных аппаратах, авиамоделизме с уклоном в воздушный бой и, наконец, на спортивном дрон-рейсинге - гонках на дронах, разгоняющихся далеко за 100 км/ч. Один из первых тренажеров, установленных в центре, - имитирующая кабину планера динамическая капсула, подключенная к компьютерной программе-симулятору, она поможет будущим планеристам научиться управлять воздушными потоками, - рассказывает директор Детского авиационного центра Игнат Астафьев.

- При участии ДОСААФ в работе авиацентра будет задействован самолет Як-52, а на рабочих взлетных полосах и аэродромах Приангарья сможем проводить занятия для подростков старше 14 лет. Об их обучении летному делу сейчас ведутся переговоры с компетентными структурами на региональном и федеральном уровне, - рассказывает Сухачевский. - А в поселке Среднем Усольского района, где будет открыт один из первых филиалов Детского авиационного центра, его воспитанников, возможно, будут учить военные летчики - об этом мы сейчас ведем переговоры с командованием военной части в Белой, с которым у нас сложились замечательные отношения.

ФОТО: предоставлено компанией.

Центр притяжения для школьных кружков

В будущем Детский авиационный центр станет не только моделью развития инженерного спорта и формирования личности инженера, но и объединит кружки при школах и домах творчества.

- Многие из них имеют проблемы с кадрами и материально-технической базой. Для решения вопросов по плодотворному запуску технических центров в нашем регионе есть предложение составить при поддержке Правительства Иркутской области Проект государственного субсидирования научно-технического направления в Муниципальных образованиях и ДОСААФ. Данный документ и его продвижение будет, безусловно, поддержан нашими партнерами в федеральном центре, - рассказывает Александр Сухачевский. - Очень радует, что сподвижников становится все больше и больше. От слов к делу, от дела к результату.

Впрочем, впереди много работы: необходимо создать два кордодрома в Иркутске, помочь запустить активную деятельность технических клубов в Приангарье и достижениями создаваемых центров утверждать славу лидера российского авиамоделизма и малой авиации. В этом уверены организаторы подобных проектов, потому и берутся за их реализацию.

Детский авиационный центр - своего рода типовой модульный проект, который можно привязать к любой местности. Причем этим центрам необязательно придерживаться авиационной направленности, актуальной для Иркутска, в других городах дети могут заниматься моделированием судов, ракет и другой техники.