Малыш на драйве: 10-летний мальчик угнал у мамы машину и врезался в столб в Бурятии

Ночью 3 апреля он взял ключи от машины своей мамы и поехал кататься. Фото: МВД республики Бурятия

«Малыш на драйве!». Именно так некоторые люди прозвали 10-летнего мальчика из Бурятии в социальных сетях. Ведь ночью 3 апреля он тайком взял ключи от машины своей мамы и поехал кататься. Стоит отметить, что автомобиль марки "Мазда" женщина приобрела несколько дней назад.

- Сотрудники ДПС ГИБДД заметили автомобиль, который следовал с выключенными световыми приборами, - рассказали в ГУ МВД Бурятии. - Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. В ходе преследования автоинспекторы увидели, что за рулём транспортного средства находится ребенок. Чтобы не пугать мальчика и не спровоцировать ДТП, полицейские отключили СГУ и стали сопровождать транспортное средство.

Остановил парня только столб, в который он врезался. В районе п. Мясокомбинат ребенок не справился с управлением. Школьник в машине был один. Незамедлительно на место ДТП была вызвана мама мальчика, которая была удивлена поступком своего ребенка. Также приехал и сотрудник ПДН. С родителем несовершеннолетнего поговорили и попросили не оставлять без присмотра ключи от транспортных средств.

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