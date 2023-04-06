В Черемховском районе 5 апреля 2023 года в ДТП пострадали пять человек. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске рассмотрят дело о мошенничестве при закупке оборудования в онкоцентр на 22 миллиона. По информации следователей, в 2019-2020 годах специалист, ответственная за закупку медоборудования, занималась формированием конкурсной документации. Она на основе подложных коммерческих предложений завысила начальную стоимость медоборудования.

В Черемховском районе 5 апреля 2023 года в ДТП пострадали пять человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира. По имеющейся информации, у водителя Toyota Wish произошел разрыв шины заднего колеса. Из-за этого он столкнулся с автомобилем Renault Megane. Травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров Renault Megane, которые сейчас госпитализированы.

Суд принял решение о наказании для живодера из Иркутского района. В октябре прошлого года в деревне Быково пьяный мужчина решил выместить злобу на крохотном щенке. Он схватил палку и несколько раз ударил двухмесячную дворняжку, а затем со всей силы бросил об деревянный забор. Жестокая расправа над беззащитным животным произошла на глазах у 11-летнего мальчика. Мужчине назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ и удержание 10% от зарплаты в доход государства.

Серого майнера из Черемхово обвиняют в краже электричества на 6 миллионов рублей. Накрыть нелегальную крипто-ферму в феврале этого года удалось по наводке энергетиков. Прибывшие по адресу одной из производственных площадок полицейские обнаружили более 200 машинок для добычи виртуальных денег.

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