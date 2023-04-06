Пожары в жилых домах происходят, чаще всего, из-за неосторожного обращения с огнем.

Пожары в Иркутске в 2023 году тушат чуть ли не каждый день. По информации от МЧС, с января по март 2023 года в Иркутске произошло более 120 пожаров. Какие самые частые причины ЧП и как их избежать, расскажет “КП-Иркутск”.

Пожары в Иркутске в 2023 году

Большое количество пожаров в Иркутске происходят ночью. Среди самых распространенных причин - замыкание электроприборов. Из-за этого случилась трагедия 28 февраля на улице Лесогорской в Иркутске. Деревянный дом загорелся, когда внутри находились пятеро детей и их родители. Первыми огонь увидели соседи.

- Они разбудили спящих в доме взрослых. Четырех детей эвакуировала из горящего дома мать. Отец и еще один ребенок спастись не смогли, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Увы, нередки истории, когда ЧП случаются, пока дети дома одни. Так, крупный пожар в Иркутске в декабре 2022 года в поселке Марково унес жизни троих ребят. В это время их мать была на работе. Очевидцы сообщили о возгорании в 7:25 утра. К моменту приезда пожарных двухэтажный деревянный дом пылал. Из огня смогла выбраться 15-летняя девочка. Она сообщила спасателям, что в доме находится трое детей. К сожалению, спасти их не удалось. Погибшим детям было по 12, 8 лет и 4 года. Семья была благополучной.

Еще один крупный пожар в Иркутске произошел 31 марта 2023 года. Соседи заметили огонь и позвонили в службу спасения. К моменту прибытия пожарных пламя перекинулось на веранду, баню и надворную деревянную постройку. Прибывшим на место спасателям сообщили, что внутри может находиться хозяйка дома. При тушении пожара и разборке конструкций в пристрое нашли погибшую 84-летнюю женщину.

Пожары в Иркутске: причины

Как мы писали выше, короткое замыкание, по данным спасателей, - самая распространенная причина пожаров в регионе.

- Возгорания в жилье, в хозпостройках, на производстве происходят из-за чрезмерной нагрузки на электросеть, неисправной или ветхой электропроводки, неисправного электрооборудования. Для предупреждения пожаров проводятся профилактические инструктажи с населением, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Многие пожары в Иркутске происходят по причине неисправности электробытовых приборов или их неправильном использовании. А иногда виновниками пожаров становятся майнеры, которые перегружают электросети. Ранее “КП-Иркутск” сообщала, что майнер сгорел заживо в собственной бане.

Среди частых причин пожаров в Иркутске в том числе неосторожное обращение с огнем, например, курение в кровати.

Пожары в Иркутске: какие правила безопасности нужно соблюдать

Элементарные правила пожарной безопасности помогут избежать пожара. Наверняка вы о них слышали, но мы все же напомним:

- Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

- Не пользуйтесь поврежденными электроприборами и розетками;

- Используйте электроприборы строго по назначению;

- Не разводите внутри помещения открытый огонь - спички, свечи, факелы, бенгальские огни;

- Не храните в квартире пожароопасные вещества и материалы. Если это и пришлось сделать, то найдите для них подходящее место, подальше от детей.

Кроме того, специалисты рекомендуют устанавливать в жилых помещениях противопожарные системы.

- Системы раннего обнаружения пожара – надежный способ защитить свою жизнь и здоровье. Зачастую люди гибнут на пожарах ночью во сне, - рассказывают сотрудники МЧС по Иркутской области.

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