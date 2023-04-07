Пожароопасный сезон открыли до того, как стали возникать первые возгорания, чтобы все силы находились в максимальной боевой готовности. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На территории 23 лесничеств Иркутской области с 6 апреля 2023 года открыт пожароопасный сезон. Такой приказ подписал осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области. Поясняется, что сезон открыли до того, как стали возникать первые возгорания. Такое решение было принято, чтобы все силы пожаротушения находились в максимальной боевой готовности.

Жительница Шелехова преодолела долгий путь, чтобы увидеться с мужем, который находится на СВО. Сначала девушка отправилась в Москву. Там пересела на автобус. Пройдя все таможни и границы, через 16 часов она оказалась в Луганской области, где наконец-то встретилась с любимым.

В Иркутской области арестованы обвиняемые в заказном убийстве бывшего сотрудника милиции в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- Трем мужчинам предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму, - говорят в следкоме.

В ДТП 6 апреля в городе Вихоревка погибли две женщины.На перекрестке улиц Дзержинского и Ленина столкнулись «ВАЗ-21154» и «ГАЗ-3221». Внутри микроавтобуса находился коллектив Межпоселенческой библиотеки Братского района. Специалисты направлялись на семинар, но даже не успели выехать из своего района.

На объездной Ново-Ленино опрокинулась буровая установка. По предварительным данным, 45-летний водитель грузовой машины не смог справиться с управлением на развороте. Большегрузный транспорт снес разделительное ограждение. Сам мужчина не пострадал.

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