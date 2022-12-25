Где сибирякам заработать до 350 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приангарье – традиционно в лидерах по средней зарплате среди регионов Сибири. Неудивительно, ведь у нас много производств на севере, куда за приличные деньги приглашают на вахту. Так, Иркутскстат отмечал, что в нашей области средняя зарплата - около 60 тысяч рублей, выше только в Красноярском крае. Как в целом вел себя рынок труда в этом году?

- Можно говорить о том, что в регионе в этом году смягчается кадровый голод, соискатели стали активнее в поиске работы. Но при этом, специалисты, которых не хватало раньше, стали еще дефицитнее, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Так, в Иркутской области остро не хватает специалистов по добыче сырья, строителей и рабочих. Закономерно, что ценным сотрудникам повышают зарплату. По данным опроса, который провел сервис, в этом году подросли доходы у 22% местных жителей - кстати, не только у сотрудников производств и месторождений, но и тех, кто трудится в банках и IT-сфере.

Примерно четверть опрошенных рассказали, что стали зарабатывать меньше. В основном, это специалисты по автомобильному бизнесу, консультированию, туризму, гостиничному и ресторанному делу, фармацевты, маркетологи.

Добавим, что по отдельным вакансиям в декабре в Иркутской области есть «жирные» предложения - с зарплатой до 250-350 тысяч рублей. Это, например, агент по недвижимости и менеджер дистрибуции в IT-компанию. А водителю-дальнобойщику предлагают до 210 тысяч рублей.

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