Новогодние утренники в Иркутске 2022-2023: в регионе введены ограничения Фото: Никита МАНЬКО

Новогодние утренники в Иркутске 2022-2023 в самом разгаре. До 31 декабря осталось всего ничего и большинство школ и детских садов в эти дни проводят праздники в преддверии Нового года. Сказочные персонажи поздравляют ребят с долгожданными праздниками, каникулами и вручают сладкие подарки. Но в регионе сейчас, увы, высокая заболеваемость ОРВИ, да и количество случаев заражения коронавирусом увеличилось. В связи с этим Роспотребнадзор Иркутской области ввел ограничения на проведение новогодних утренников в Иркутске.

Новогодние утренники в Иркутске 2022-2023: какие ограничения введены

Итак, как же пройдут новогодние утренники в Иркутске 2022-2023? Узнали, как согласно постановлению главного санитарного врача Приангарья, в детских образовательных учреждениях предлагают провести праздники.

- Рекомендовано запретить проведение новогодних утренников с участием различных групповых ячеек, классов, а также с привлечением лиц из иных организаций, - гласит документ. - Не допускать на мероприятия детей с признаками заболевания, разрешить присутствие на мероприятиях родителей и родственников только в масках.

Тем же, кто занимается организацией новогодних утренников в закрытых помещениях, нужно позаботиться о профилактике заболеваемости: проводить дезинфицирующую обработку помещений, обеззараживать воздух при помощи специальных приборов, установить бесконтактные дозаторы с антисептиками для рук. Также обязательно эти люди должны быть в медицинских масках.

Новогодние утренники в Иркутске 2022-2023: чем вызваны ограничения

Дополнительные ограничительные меры на праздники вызваны высокой заболеваемостью, как ОРВИ, так и COVID-19. В регионе за сутки выявляют больше 150 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. К несчастью, случаются и летальные исходы течения болезни.

Что же касается ОРВИ и гриппа, то в Иркутской области врачи также отмечают ухудшение ситуации. На этой неделе специалисты отчитывались, что за семь дней в регионе с диагнозом ОРВИ к докторам обратились 32 593 человека. Большинство заболевших как раз дети. Их было больше 21 тысячи. Также у 61 жителя Приангарья подтвердился грипп.

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