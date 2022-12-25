Елка, заяц и миньоны: пожарные в Бурятии вылепили фигуры к Новому году

Конечно, и без пожарной машины не обошлось. Фото: предоставлено агентством ГО и ЧС Республики Бурятия

Маленькая зеленая елочка со звездой и гирляндой, задорная девчушка Маша с медведем, мультяшные миньоны, символ года – кролик с морковкой, на которой написано 2023 и, конечно, пожарная машина. Такие снежные фигуры появились аккурат к Новому Году в селе Кабанск в Бурятии. Они украшают местную пожарную часть №25 2-го Кабанского отряда государственной противопожарной службы Бурятии.

Почему не обошлось без пожарной машины? Да потому что мастера не смогли не отобразить, чем они занимаются в «свободное» от творчества время. Они работают в той самой пожарной части: Сергей Гусев пожарным, а Алексей Корытов – водителем пожарного автомобиля.

Мужчины сначала создают фигуры, как они признаются, из традиционных материалов – снега и воды, а потом еще и «дарят» им цвет. Пожарная машина, конечно, красная, елочка – зеленая, медведь – бурый. Но не всегда все идет по плану, делятся по секрету коллеги.

- Вот эта Маша была изначально сверху на медведе, но что-то пошло не так, - улыбается пожарный Сергей Гусев. - Начали ее красить и она упала. Смеялись изо всех сил.

Но совладав с собой, спасатели все же потрудились над своей неудачей.

- Отреставрировали ее и поставили внизу, - говорит Сергей.

Кстати, пожарную часть мужчины таким способом к Новому году украшают не впервые. Односельчане уже привыкли к такому зимнему искусству и ждут сюрпризов от снежных творцов.

Снежные фигуры украсили пожарную часть в Бурятии: фото

Снежные фигуры украсили село Кабанск в Бурятии. Фото: предоставлено агентством ГО и ЧС Республики Бурятия

Символ 2023 года в исполнении пожарных. Фото: предоставлено агентством ГО и ЧС Республики Бурятия

Какой же Новый год без елки! Фото: предоставлено агентством ГО и ЧС Республики Бурятия

Пожарные радуют односельчан своим творчеством не первый год. Фото: предоставлено агентством ГО и ЧС Республики Бурятия

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