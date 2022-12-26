Названы площадки для запуска новогодних фейерверков в Иркутске 2023 Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Большого праздничного салюта в этот Новый год в Иркутске не будет, но запускать фейерверки горожане, конечно же, будут. Определены специальные площадки для запуска новогодних фейерверков в Иркутске 2023.

Площадки для запуска новогодних фейерверков в Иркутске 2023

- Для запуска петард и салютов в регионе местными администрациями подготовлено 149 специальных площадок, из них 64 площадки будут открыты в Иркутске, - рассказали в ГУ МЧС по Приангарью. - Сотрудники МЧС России будут обеспечивать безопасность граждан. Особое внимание уделяется соблюдению необходимых требований при использовании пиротехнических изделий.

Вне отведенных площадок запускать салюты запрещено. А еще нужно быть внимательными, не использовать пиротехнику слишком близко к людям, животным, зданиям, машинам.

Добавим, что с 29 декабря до 9 января в Иркутской области установят особый противопожарный режим. Спасатели проводят рейды и предупреждают о том, как правильно выбирать и запускать фейерверки.

Итак, публикуем площадки для запуска новогодних фейерверков в Иркутске 2023.

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