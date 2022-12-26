Плюс четыре сквера, улица и площадь

Дизайн благоустройства главной площади Мегета придумали местные жители. Фото: Пресс-служба администрации Ангарска.

Говорят, любые перемены должны прежде всего начаться в голове. Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров рассказал, как местные жители влияют на облик муниципалитета и что в этом году удалось сделать лучше.

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Фото: Пресс-служба администрации Ангарска.

- Сергей Анатольевич, как оцените 2022 год для Ангарска и округа? Все ли удалось сделать из запланированного?

- Считаю, что мы этот год прожили стабильно. Работали системно, и это позволило воплотить и жизнь все запланированное, причем точно в срок. Помогло и то, что подрядчиков для ремонта дорог, к примеру, определили еще в 2021 году, так что они смогли приступить к работе раньше обычного, уже весной. В итоге отремонтировано почти 13 километров дорог на 10 участках.

Важная веха для города: мы завершили последний дорожный долгострой Ангарска. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» сдана вторая полоса улицы Социалистической на участке от Коминтерна до Декабристов. Подрядчик выполнил защиту существующих коммуникаций, проложил ливневую канализацию, обустроил тротуары и освещение, уложил три слоя асфальтового покрытия. За несколько лет мы достроили несколько главных городских магистралей - теперь они выглядят так, как было предусмотрено генпланом еще в советские годы.

Улица Социалистическая в этом году была достроена и отремонтирована. Фото: Пресс-служба администрации Ангарска.

Появилась и совершенно новая улица Прибрежная - от ул. Алешина до ул. Космонавтов протяженностью почти 1,5 километра. Она полностью освещена, оборудовано три остановки общественного транспорта. Средства на эти цели выделены из областного бюджета по программе «Стимулирование программ развития жилищного строительства».

- Кроме дорог люди обращают внимание и на благоустройство. В этом плане Ангарск всегда старался быть на первых местах. В этом году темп не сбавили?

- Не сбавили. И снова подтвердили звание самого благоустроенного города Иркутской области! При расчете индекса качества городской среды от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по итогам 2021 года Ангарск набрал 194 балла из 360 возможных. Статус города с благоприятной средой для жизни присваивается при показателе выше 181 балла. Мы эту планку в своей группе «Большие города» преодолеваем с 2020 года.

Конечно, мы и в 2022-м продолжали эту работу. В городе появилось четыре новых сквера в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Преобразились общественные территории в 81, 82, 85 кварталах, многофункциональная площадка с резиновым покрытием, полем для игры в футбол и волейбол и тренажерами открылась в парке за ДК «Современник».

Кроме того, благоустроена центральная площадь в Мегете. Автор эскизного проекта - мегетчанка Марина Елистратова. Во время голосования жители поселка были очень активны: отдали 2008 голосов за этот проект - голосовал каждый пятый житель поселения! В итоге в центре Мегета появилось пространство не только для игр, отдыха, занятий спортом, но и для проведения общепоселковых мероприятий. Для этого установлена крытая сцена.

В рамках этой же программы в городе благоустроено 13 дворов. Действует у нас и своя, муниципальная программа «Дворы без ям». С этого года также реализуется пилотный проект, когда за счет средств фонда капитального ремонта выполняется благоустройство и восстановление асфальтового покрытия во дворе. Используя все эти программы, в текущем году удалось привести в порядок 64 дворовые территории.

Ангарск становится красивее и уютнее с каждым годом. Фото: Пресс-служба администрации Ангарска.

- Кроме того, работает еще и проект «Народные инициативы»...

- Благодаря ему этим летом отремонтированы четыре стадиона у школ № 9, 14, 17 и 27.

Например, у школы № 9 появились две беговые дорожки и футбольное поле, а в школе № 17 оборудована универсальная баскетбольно-волейбольная площадка, сделаны беговые дорожки, полоса препятствий, прыжковая яма, освещение, установлены тренажеры, теннисный стол.

- Ангарск берет на себя и функцию заказчика при капитальном ремонте многоквартирных домов?

- Да, такая практика у нас применяется с 2020 года. Для более тщательного контроля за ходом работ, муниципалитет берет на себя функции технического заказчика. В текущем году администрация координировала ремонт на 166 домах. Всего в перечне на этот год 174 МКД. За счет средств Фонда капитального ремонта с этого года выполнялось благоустройство придомовой территории. Ангарск стал пилотной территорией региона, где реализуются эти новшества. Такой подход был применен на 17 адресах.

- Помимо ремонта вторичного жилья строится и новое. Как муниципалитет помогает жителям улучшать жилищные условия?

- В Ангарске давно и довольно успешно действует муниципальная программа «Доступное жилье». По ней в 2022 году улучшили жилищные условия 242 человека. В том числе по подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» квартиру купили 33 молодые семьи. Продолжаем расселять горожан из аварийных домов. В этом году в рамках подпрограммы «Переселение граждан» расселено 33 квартиры.

- В Ангарский городской округ входят довольно большие территории и крупные сельские населенные пункты. Какие работы там проводились?

- В Савватеевке в этом году построены новые очистные сооружения, о которых говорилось много лет. Теперь там двойной запас производительной мощности, самое современное оборудование, вплоть до ультрафиолетовой очистки. Сбросы в реку Оду, а после в Китой теперь соответствуют всем показателям. Это уникальный проект для сельских территорий, аналогов которому на сегодня в Иркутской области нет. Данные с этих очистных сооружений передаются в автоматическом режиме на диспетчерский пункт Ангарского «Водоканала». Любые отклонения фиксируются, принимаются соответствующие меры, чтобы не допустить сброса воды несоответствующего качества в водоемы.

Кроме того, в Савватеевке завершается первый этап модернизации котельной. Установлены два котла на угле, ведутся пуско-наладочные работы, два старых мазутных котла переведены в резерв на случай аварийной ситуации.

В Одинске за счет средств местного бюджета мы отремонтировали две центральные улицы - Молодежную и Победы. На этих участках дорожное полотно сильно деформировалось, что создавало проблемы для рейсовых и школьных автобусов.

Наконец, в отдаленной заимке Ивановке, от которой до Ангарска около 50 километров, построен фельдшерско-акушерский пункт. Он оснащен интернет-связью, чтобы оперативно обмениваться данными с поликлиникой. Жители заимки могут пройти здесь вакцинацию, поставить профилактические прививки, оформить больничные листы. В среднем в месяц медицинскую помощь здесь получают 60 - 70 человек.