В 2023 году для летнего детского отдыха в Иркутске доступно 34 организации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский летний отдых в Иркутске в 2023 году нужно организовывать заранее. “КП-Иркутск” расскажет, как получить путевку в детский лагерь и сколько это будет стоить. Так, запись на оздоровительные путевки в детские лагеря Иркутска и области началась еще в январе.

- Заявления на бесплатные и частично оплаченные из бюджета путевки активно подают в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Саянске и Братске, - рассказали в министерстве социального развития Иркутской области.

Как забронировать путевку в лагерь в Иркутске и области в 2023 году

Отправить ребенка в детский лагерь в Иркутске бесплатно могут семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В 2023 году для этого приобретено 26350 путевок.

Льготы на детский летний отдых в Иркутске в 2023 году распространяются и на другие категории граждан. Например, дети работающих родителей могут получить путевки в детские оздоровительные лагеря при частичной оплате - 20% от стоимости.

- В 2023 году путевками будут также обеспечиваться дети, родители которых являются индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Соответствующие изменения в законодательство внесены в конце 2022 года, - рассказал министр соцразвития Владимир Родионов.

Чтобы получить льготные путевки, родителям нужно обратиться в областное государственное учреждение социального обслуживания с необходимыми документами:

- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия гражданина;

- свидетельство о рождении ребенка (паспорт, если ребенку есть 14 лет);

- медицинское заключение об отсутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в детский лагерь;

- письменное обязательство об оплате 20% стоимости путевки, подписанное гражданином.

Подробную информацию о справках и документах, необходимых для получения льготной путевки в детские лагеря Иркутска в 2023 году можно найти здесь.

Детский летний отдых в Иркутске 2023: сколько стоит

Стоимость путевки в детский лагерь в Иркутске в 2023 году выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Самый высокий ценник в детские санатории - 31 101 рубль (33 684 рубля – для санаториев в районах Крайнего Севера). Путевка в детский загородный лагерь будет стоить родителям 26 439 рублей (28 686 рублей – для лагерей в районах Крайнего Севера).

За эти деньги вы сможете отправить ребенка на отдых на 21 день - столько длится смена.

В 2023 году для летнего детского отдыха в Иркутске доступно 34 организации. Полный список мест для отдыха можно найти здесь.

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