Завершены поиски 12-летнего подростка в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 7 апреля были объявлены поиски несовершеннолетнего мальчика 12-ти лет в Иркутском районе. В субботу, 8 апреля, волонтеры заявили о завершении поисков.

-Найден, жив, - сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" в Иркутской области.

Какой-либо другой информации о том, где был ребенок и что случилось, на данный момент не приводится.

К поискам юного иркутянина подключались отряд ОВД, а также волонтеры поисковых отрядов. Проверялись адреса знакомых и друзей мальчика.

Ранее также сообщалось, что в Иркутске 7 апреля вспыхнул пожар из-за непотушенной сигареты. В одном из жилых домов на улице 4-я Советская соседи почувствовали запах дыма. Однако никто не реагировал на стук в дверь, тогда спасателям пришлось взламывать дверь. На полу в коридоре они увидели женщину, которая была без сознания.