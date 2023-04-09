Что произошло в ночь на 9 апреля: последние новости Фото: Александр КОЦ

Заведено уголовное дело из-за гибели рабочего на станции Нижнеудинск 8 апреля. Мужчина выполнял работы, однако в один момент сорвался с козлового крана. Итог - травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Военнослужащим из Иркутской области установили дополнительные меры поддержки. Среди них есть и финансовые. Например, военнослужащие могут получать 3,5 тысячи ежемесячно. Также иркутские власти предусмотрели компенсацию в размере 50% на расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Иркутске осудят мужчину за убийство 19-летней девушки более 20 лет назад. Еще в 1999 году между мужчиной и его близкой знакомой возник конфликт. В этот момент они были на мебельной фабрике. Мужчина подошел к девушке со спины и удушил ее. Когда убедился, что та мертва, закопал ее тело на территории предприятия.

В Иркутске вспыхнул пожар из-за непотушенной сигареты. Запах дыма со стороны одной из квартир заметили соседи. Однако никто не реагировал на стук в дверь. Спасателям пришлось взламывать дверь. На полу они увидели женщину без сознания.