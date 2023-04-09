Специалисты рассказали, на какие 13 продуктов снизились цены в Иркутской области в апреле

Есть и такие товары, цена у которых выросла Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе постоянно контролируют динамику цен на 25 продовольственных товаров первой необходимости. В данный список, входят, например, крупы, чай, картофель, яблоки и другие продукты. На неделе с 28 марта по 3 апреля специалисты службы потребительского рынка и лицензирования региона также мониторили цифры на ценниках. Оказалось, что к началу апреля в Приангарье подешевели 13 товаров.

В списке с понижением цен оказалась на первом месте гречневая крупа. Цена на излюбленную сибиряками гречу снизилась на 2.12%. Еще стало выгоднее пить черный чай, заварка упала в цене на 1.71%. За указанный период времени снизились цены на 1.09% на картофель и на 0.88 % на яблоки.

- Подешевели свинина – на 0.84%, куры - на 0.54%, молоко пастеризованное – на 0.41%, лук – на 0.38%, яйца – на 0.31%, - говорят специалисты.

Из круп выгода при покупке пшена составила 0.21%. Молоко пастеризованное понизилось в цене на 0.12%, а вермишель на 0.10%. Совсем небольшое понижение цены отмечено у сливочного масла – 0.06%. Еще у семи товаров из жизненного необходимого перечня стоимость практически не изменилась, но есть и такие товары, цена у которых подскочила.

- Из базовых социально значимых продовольственных товаров первой необходимости наибольший рост цен, имеющий сезонный характер, зафиксирован на капусту, - отметили в Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. – Рост составил 2.75%.

Хотя в марте цена на данный овощ наоборот снижалась. Также в прошлом месяце дешевле обходились куры, свинина, говядина, также гречка и рис. В целом по России, приводят в ведомстве данные Росстата, индекс потребительских цен с 28 марта по 3 апреля составил 100,13%.

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