Написав диктант, участники получат знания об уникальном озере Байкал Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во всемирный День экологического образования 12 мая в Иркутской области проведут Байкальский экологический диктант 2023. Это уникальный просветительский проект, который направлен на формирование экологической культуры, повышения уровня знаний об уникальных природных и культурно-исторических ценностях озера Байкал. В этом году писать диктант будут уже в третий раз.

Байкальский экологический диктант 2023: какие задания

Что же предстоит выполнить «ученикам»? На примере прошлых лет, можно сказать, что участникам нужно будет не только без ошибок под диктовку написать познавательный текст о Байкале, но и ответить на ряд вопросов о самом глубоком озере на планете.

- Текст диктанта содержит информацию о природной, культурно-исторической и экологической ценности озера Байкал – объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, - гласит положение проекта.

Стоит отметить, что пишется диктант только на русском языке. По крайней мере, пока. Прийти на мероприятие нужно заблаговременно – минут за 20. На все про все уйдет около часа. На написание самого текста отводится 45 минут. Проводится мероприятие сейчас только в очном формате. Начало 12 мая в 15.00 по иркутскому времени, то есть в 10.00 по Москве.

- Каждому участнику на площадке выдаются специальные бланки – три листа для написания диктанта, - говорят организаторы. - На каждом листе указан индивидуальный номер участника и порядковый номер площадки.

Байкальский экологический диктант 2023: дата проведения, площадки

Дата проведения «контрольной» всегда одна и та же – 12 мая. Площадки могут меняться, но одной из постоянных всегда остается актовый зал дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Правда, вместить он может только 20 человек, поэтому необходима обязательная регистрация.

- Полный список площадок для очного участия будет известен через три недели, его опубликуют на официальных ресурсах организаторов: Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы и Байкальского госуниверситета, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе заповедника.

Как отмечают организаторы, написать диктант могут все желающие, независимо от возраста и гражданства, прошедшие регистрацию на любой из созданных площадок. Кстати, организуют площадки не только в Приангарье, но и в других регионах страны. В прошлый раз Байкальский экологический диктант писали в 12 регионах России.

Байкальский экологический диктант 2023: немного истории

Впервые Байкальский экологический диктант состоялся в 2021 году. Тогда его написали 2500 человек со всей страны. Пятерки получили 76 отличников. В следующем – 2022 году – желающих было уже почти в два раза больше – 4.5 тысяч участников. Писали познавательный текст люди и в Бурятии, и в Марий Эл, и в Чувашия и в таких городах, как Москва, Пятигорск и других. Тогда текст был составлен детской писательницей Анной Масленниковой.

КОНКРЕТНО

Как зарегистрироваться для написания диктанта в здании «Заповедного Прибайкалья»

- нужно позвонить по номеру в Иркутске: 8 (3952) 350-615