Что произошло в Иркутске в ночь на 10 апреля: последние новости Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спасатели региона предупреждают сибиряков о неблагоприятных погодных условиях. 10 апреля в Иркутской области местами ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, в центральных, южных районах до 18-23 м/с. Плюсом к такому ветру идут снег и метели. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приангарью. Синоптики уточняют, что по озеру Байкал порывы и вовсе достигнут 30-35 м/с.

У жителя Аларского района конфисковали в пользу государства автомобиль. Причина – регулярная езда в пьяном виде. Имея уголовное дело за такое нарушение, его в нетрезвом виде за рулем снова поймали инспекторы ГИБДД.

В Иркутске 10 апреля в 78 домах проведут плановое отключение электричества. Света в части городских зданий не будет до четырех часов. Также в понедельник в областном центре запланированы работы на тепловых сетях, а это значит, что в домах некоторых горожан батареи станут холодными. Отопление отключат до 12 часов.

В Иркутской области расширили категории детей-сирот, которые могут получить социальную выплату на покупку жилья. В этом году выплаты получат больше четырех сотен человек, 138 из них их уже получили, 22 пакета документов на оплате, еще 88 сирот оформляют документы.

В Приангарье накануне простились с тремя военными, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Двое сибиряков были из города Братска – это Александр Гречин и Ефим Потемкин. В Усть-Илимске родился Дмитрий Падерин – старший лейтенант, командир батальона погиб 28 марта.

В регионе озвучили дату проведения Байкальского экологического диктанта. Написав его, участники узнают много интересных фактов о самом глубоком озере на планете. Диктант проводится ежегодно в один и тот же день. Текст пишут на русском языке, на его написание уходит всего 45 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал